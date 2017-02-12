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    Общество

    В воскресенье в Украине потеплеет

    (обновлено: )18420
    По всей Украине, кроме южной части, ожидается туман. Температура на большей части территории страны установится на уровне 2-7 градусов мороза, на Закарпатье - 2-7 градусов тепла.
    Зимний Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 фев — РИА новости Украина. В Украине в воскресенье немного потеплеет, установится облачная с прояснениями погода, сообщает Укргидрометцентр.

    Тигр в Киевском зоопарке
    facebook.com/zoo.kiev.ua
    Тигры Киевского зоопарка радуются снегу

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    Сообщается, что в Киеве с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода, но без осадков.

    По всей Украине, кроме южной части, ожидается туман. На дорогах будет гололедица. Синоптики прогнозируют северный ветер, в западных областях юго-восточный, со скоростью 5-10 м / с.

    Температура на большей части территории Украины установится на уровне 2-7 градусов мороза, на Закарпатье — 2-7 градусов тепла.

    Ранее сообщалось, что в Киеве температура воздуха 12 февраля будет колебаться в пределах 3-5 градусов ниже нуля. Немного теплей (минус 1-3 градуса), чем на остальной территории Украины, будет в Николаевской и Одесской областях.

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