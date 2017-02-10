В субботу в Украине начнется потепление

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Облачная погода с прояснениями ожидается в субботу в Украине. Без существенных осадков.

"Ночью и утром в западных областях местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

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Температура ночью — 8-13° мороза, в Карпатах и Прикарпатье 14-19°; днем 2-7° мороза, на Закарпатье 1-6° тепла.

В Киеве 11 февраля без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 9-11°, днем 4-6° мороза.

В пятницу, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, снижение температуры наблюдается на большей части территории Украины (18-23° мороза). В ГСЧС подчеркнули, что в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности.