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    Общество

    В субботу в Украине начнется потепление

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    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине (338)

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    Ночью ожидается 8-13° мороза, в Карпатах и Прикарпатье 14-19°; днем 2-7° мороза, на Закарпатье 1-6° тепла. В Киеве - температура ночью 9-11°, днем 4-6° мороза.
    Резкое потепление в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Облачная погода с прояснениями ожидается в субботу в Украине. Без существенных осадков. 

    Последствия снегопада в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Капризы погоды: последствия снегопада в Киеве

    "Ночью и утром в западных областях местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

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    Температура ночью — 8-13° мороза, в Карпатах и Прикарпатье 14-19°; днем 2-7° мороза, на Закарпатье 1-6° тепла.

    В Киеве 11 февраля без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 9-11°, днем 4-6° мороза.

    В пятницу, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, снижение температуры наблюдается на большей части территории Украины (18-23° мороза). В ГСЧС подчеркнули, что в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности.

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