Синоптики предупредили о сильных морозах и лавинной опасности в горах

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Снижение температуры ожидается на большей части территории Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Девятого февраля ночная температура снизится на большей части территории страны до —18…-23 градусов, на юге и Прикарпатье до —8…-13 градусов мороза, днем существенно не изменится, осадки прекратятся", — говорится в сообщении.

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В ГСЧС подчеркнули, что в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности.

Ранее глава Минэнерго Игорь Насалик заявил, что обедненная энергосистема Украины работает в штатном режиме и готова к любым морозам.