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    Синоптики предупредили о сильных морозах и лавинной опасности в горах

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    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (69)

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    По данным синоптиков, ночная температура снизится на большей части территории страны до -18...-23 градусов, на юге и Прикарпатье до -8...-13 градусов мороза, днем существенно не изменится, осадки прекратятся.
    Снежная лавина
    RIA News Дмитрий Дебабов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Снижение температуры ожидается на большей части территории Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    "Девятого февраля ночная температура снизится на большей части территории страны до —18…-23 градусов, на юге и Прикарпатье до —8…-13 градусов мороза, днем существенно не изменится, осадки прекратятся", — говорится в сообщении.

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    В ГСЧС подчеркнули, что в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности.

    Ранее глава Минэнерго Игорь Насалик заявил, что обедненная энергосистема Украины работает в штатном режиме и готова к любым морозам.

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