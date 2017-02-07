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    Снегоплавильная станция будет стоить Киеву от 0,5 млн долларов - эксперт

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    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине (328)

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    Аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов в эфире "ГС" назвал экзотикой решение столичных властей бороться со снегом с помощью снегоплавильных станций.
    Уборка снега. Архивное фото
    Думская.net

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Столица решила бороться со снегом путем строительства снегоплавильных станций. Как говорит мэр Виталий Кличко, это позволит экономить средства на вывозе снега. В общем, за сутки из столицы вывезли более 3,7 тыс тонн снега.

    Инициативу киевский властей в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов.

    "Идея снегоплавильной станции — она достаточно экзотична, потому что у нас, с нашей погодой, снег бывает выпадает очень сильно, но не такая интенсивность, это обычно на Севере — в России, в Норвегии, там это более эффективно. Потому что потратить на эту станцию полмиллиона долларов — это самая такая средненькая. Имеет смысл приобретать большую стационарную снегоплавильную станцию, тогда это стоит от полмиллиона долларов", — заявил эксперт.

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    Ранее сообщалось, что со вторника по всей территории Украины ожидается существенное похолодание.


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