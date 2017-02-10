Квоты на радио работают - штрафов на полмиллиона

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Наказали на полмиллиона

Нацсовет по телерадиовещанию по результатам внеплановых проверок оштрафовал ряд украинских телекомпаний и радиостанций из-за языковых квот.

Общая сумма штрафных санкций составила более 500 тысяч гривен.

Среди общенациональных вещателей под санкции попали радиостанции "Вести. Радио", "Радио Шансон" и "KISS FM".

Как заявили в Нацсовете, "Радио Шансон" получило штраф в 125,7 тысяч гривен из-за того, что 8 ноября 2016 транслировало лишь 21,1% песен на государственном языке.

Кроме того, 22 декабря 2016 года радиостанцию оштрафовали за песню Дениса Майданова "Тихий океан" о флоте России на 294 тысячи гривен.

""KISS FM" поплатились за то, что 9 ноября 2016 года доля песен на государственном языке в течение суток составляла 22%, а в промежутках времени с 07:00 до 14:00 — 24% и с 15:00 до 22:00 — 22,5%", - сообщили в Нацсовете.

Тем временем, "Вести.Радио" получили штраф в размере 5% суммы лицензионного сбора – 39,6 тысяч гривен.

"Нацсовет признал нарушения лицензиатами части второй или пятой статьи 9 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Согласно части одиннадцатой статьи 72 настоящего Закона ко всем вещателям применена штрафная санкция", — отметили в ведомстве.

Также из-за невыполнения квот были назначены штрафы нескольким региональным телерадиокомпаниям.

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В частности, оштрафованы ТРК ИРТА (Луганск) – 26 тысяч гривен, ТРК Маяк (Александрия Кировоградской обл.) – 4 тысячи гривен, ТРК Скифия (Новомосковск Днепропетровской обл.) – 33,6 тысяч гривен, радио Новая волна – 36 тысяч гривен, ТРК Симон – 38 тысяч гривен и телерадиоиздательская компания Мастер (вещает под логотипом Радио Вести, все три Харьков) – 40 тыс. грн.

Нацсовет: "На уступки не идем"

Член Нацсовета Сергей Костинский напомнил, что санкция, которая применяется к нарушителям закона о квотах, — 5% штрафа от общей суммы лицензионного сбора.

"Позиция Нацсовета была жесткой. Мы не шли на уступки даже в том случае, когда нарушения не дотягивали квоту 0,2%. Эта позиция очень простая — если мы сегодня будем трактовать закон по-своему — кому-то мы не даем штраф, кому-то даем, — то уже не можем говорить об объективности Национального совета и о справедливости. В целом ключевой тезис — это соблюдение закона. В законе сказано: в этом году 50% — язык ведения передач, 25% — песен на украинском языке. Мы не можем это трактовать по-другому", - цитирует его Укринформ.

Костинский также отметил, что больше всего нарушений обнаружено на региональных радио.

"Возможно, они думают, что к ним меньше внимания, из Киева не видно. Но наши представители работают в каждой области. Поэтому мы видим все нарушения. И я надеюсь, что сегодняшние решения будут знаком для тех, кто еще сомневался, что закон нужно исполнять. Тем более, что следующий этап предусматривает увеличение квот — до 30% песен на украинском языке и 55% язык ведения передач. Если радиостанции не хотят сталкиваться с Национальным советом по результатам проверки и получать штраф, не делайте 25% — делайте 30, 35, 40%", — подчеркнул Костинский.

Обращение за поддержкой к США и ЕС

В то же время коллектив "Вести.Радио" возмутился из-за начисленного штрафа. По их словам, лишь за несоответствие объему ведения программ на украинском языке в эфире на 0,78% им выписали штраф почти на 40 000 гривен.

"В условиях 16-часового прямоэфирного вещания радиостанции разговорного формата указанные 0,8% относились к диалогу ведущего Мыколы Вересня с русскоязычным слушателем….ведущий перешел на язык собеседника, руководствуясь правилом хорошего тона, стал поводом для обвинения коллектива радиостанции "в непрофессионализме" со стороны члена Нацсовета Ольги Герасимюк", - пишут Вести.

По мнению генпродюсера радиостанции Виталия Докаленко, Нацсовет превратился из регулирующего органа в карательный. "Руководствуясь каким положением или нормой закона представитель государственного регулятора оскорбляет коллектив из 100 человек? На основании каких схем и просчетов можно препарировать живой радиоэфир, прямую трансляцию в режиме нон-стоп? Оценочные суждения, оскорбительные комментарии не должны быть критериями работы госоргана. Нацсовет окончательно дискредитировал себя", - высказался он.

В связи с этим коллектив радиостанции также написал обращение в дипломатические представительства США и европейских стран с просьбой публично высказаться в поддержку радиостанции.

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Напомним, в Украине 8 ноября 2016 года вступил в силу закон, который устанавливает обязательную квоту на украинские песни в эфире. Закон был принят Верховной Радой 16 июля 2016 года, а спустя месяц, в июле, его подписал президент Петр Порошенко.

Согласно закону, минимальная доля песен на украинском языке должна составлять 35% общего объема в течение суток. Также определен трехлетний переходный период, в течение которого эта квота вводится постепенно – 25%, 30% и 35%.

При этом песни на украинском языке должны звучать в прайм-тайм – с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00.