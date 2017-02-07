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    Уборка снега в Киеве: большинство техники даже не вышло с базы – эксперт

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    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине (331)

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    Аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов в эфире "ГС" заявил, что мэр Киева Виталий Кличко преувеличил количество машин, которые выходили на улицы столицы для уборки снега.
    Последствия снегопада в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Ситуацию с уборкой снега в Киеве в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов.

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    "У нас есть несколько полигонов, куда вывозят снег, другой вопрос — как у нас работают коммунальные службы. Я посмотрел по специальной системе электронной GPS-навигаторов по поводу снегоуборочных наших машин. Кличко заявляет, что у нас чуть ли не 300 единиц техники каждый день выходит на линию, а если внимательно посчитать по этой системе, то если есть полторы сотни — хорошо. Более того, они даже не додумываются отключать GPS-навигатор, и можно видеть, что большинство техники просто стоит у них на базе", — заявил Коновалов.

    Столица решила бороться со снегом путем строительства снегоплавильных станций.

    Как говорит мэр Виталий Кличко, это позволит экономить средства на вывозе снега. В общем, за сутки из столицы вывезли более 3,7 тыс тонн снега.

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