Уборка снега в Киеве: большинство техники даже не вышло с базы – эксперт

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Ситуацию с уборкой снега в Киеве в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов.

"У нас есть несколько полигонов, куда вывозят снег, другой вопрос — как у нас работают коммунальные службы. Я посмотрел по специальной системе электронной GPS-навигаторов по поводу снегоуборочных наших машин. Кличко заявляет, что у нас чуть ли не 300 единиц техники каждый день выходит на линию, а если внимательно посчитать по этой системе, то если есть полторы сотни — хорошо. Более того, они даже не додумываются отключать GPS-навигатор, и можно видеть, что большинство техники просто стоит у них на базе", — заявил Коновалов.

Столица решила бороться со снегом путем строительства снегоплавильных станций.

Как говорит мэр Виталий Кличко, это позволит экономить средства на вывозе снега. В общем, за сутки из столицы вывезли более 3,7 тыс тонн снега.