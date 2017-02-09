КГГА: авто, которые мешают чистить дороги от снега, будут эвакуированы

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Киевские власти предупреждают жителей и гостей столицы о гололедице на дорогах в четверг, 9 февраля и просят пользоваться общественным транспортом.

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 9 февраля в Киеве переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 10-12 градусов мороза", — сообщает пресс-служба КГГА.

Столичных водителей просят быть внимательнее на дорогах, пешеходам рекомендуют переходить дорогу в установленных местах.

"Также напоминаем о просьбе коммунальных служб не пользоваться собственным авто во время непогоды и отдавать, по возможности, предпочтение общественному транспорту. Это необходимо для качественной, своевременной уборки снега в условиях непогоды и позволит избежать возникновения пробок на дорогах. Призываем водителей не парковать частные машины на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Автомобили, которые будут мешать расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", — отметили в столичной администрации.

Ранее украинские синоптики предупредили о сильных морозах и лавинной опасности в горах на Западе Украины.