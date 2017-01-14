В Украине в субботу заметно потеплеет

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. В субботу, 14 января, синоптики прогнозируют в Украине местами дождь со снегом при температуре от 0 до +7 градусов, передает Гидрометцентр.

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Так, на западе и севере страны ожидаются в субботу снег с дождем при температуре от 0 до +2 градусов.

На востоке синоптики обещают переменную облачность, температуру от 0 до +2 градусов.

На юге ожидаются дождь со снегом, днем температура составит от +3 до +6 градусов.

В Киеве дождь со снегом, дневная температура составит от +1 до +3 градусов.

В Крыму переменная облачность, температура от +3 до +7 градусов.

Напомним, последние недели в Украине были сильные снегопады и морозы. В связи с этим Премьер Украины Владимир Гройсман поручил увеличить в три раза расходы на закупку снегоуборочной техники.