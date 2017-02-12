Укргидрометцентр прогнозирует потепление до 3-5 градусов мороза

КИЕВ, 12 фев – РИА Новости Украина. Украинский гидрометцентр прогнозирует на воскресенье, 12 февраля, в стране повышение температуры до 3-5 градусов мороза днем и минус 7-9 градусов ночью.

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Как сообщается на сайте центра, скорость ветра в этот день составит 5-10 м/с. При этом существенных осадков не прогнозируется.

Согласно сообщению, в Киеве температура воздуха 12 февраля будет колебаться в пределах 3-5 градусов ниже нуля. Немного теплей (минус 1-3 градуса), чем на остальной территории Украины, будет в Николаевской и Одесской областях.

По данным Укргидрометцентра, средняя температура на 13 февраля прогнозируется на уровне 3-5 градусов ниже нуля с возможным потеплением до плюс 1 градуса 14 февраля.

Facebook Украинский гидрометчецнтр Прогноз погоды Украинского гидрометцентра на 12 февраля

Ранее в среду пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предупреждала о снижении температуры на большей части территории Украины.