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    Общество

    Укргидрометцентр прогнозирует потепление до 3-5 градусов мороза

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    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине (340)

    (обновлено: )29
    Согласно сообщению, в Киеве температура воздуха 12 февраля будет колебаться в пределах 3-5 градусов ниже нуля. Немного теплей (минус 1-3 градуса), чем на остальной территории Украины, будет в Николаевской и Одесской областях.
    Зима в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 фев – РИА Новости Украина. Украинский гидрометцентр прогнозирует на воскресенье, 12 февраля, в стране повышение температуры до 3-5 градусов мороза днем и минус 7-9 градусов ночью. 

    Подтопление в Закарпатской области
    zk.dsns.gov.ua
    Талый снег и дождь затопили Закарпатскую область

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    Как сообщается на сайте центра, скорость ветра в этот день составит 5-10 м/с. При этом существенных осадков не прогнозируется.

    Согласно сообщению, в Киеве температура воздуха 12 февраля будет колебаться в пределах 3-5 градусов ниже нуля. Немного теплей (минус 1-3 градуса), чем на остальной территории Украины, будет в Николаевской и Одесской областях.

    По данным Укргидрометцентра, средняя температура на 13 февраля прогнозируется на уровне 3-5 градусов ниже нуля с возможным потеплением до плюс 1 градуса 14 февраля.

    Facebook Украинский гидрометчецнтр
    Прогноз погоды Украинского гидрометцентра на 12 февраля

    Ранее в среду пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предупреждала о снижении температуры на большей части территории Украины.

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