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    Общество

    Из-за погоды в трех областях ограничено движение транспорта

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    По данным ГСЧС, в Винницкой области ограничено движение автобусов на автомобильных дорогах общего пользования из-за дождя при минусовой температуре и гололедице.
    Погода в Закарпатье
    ГУ ГСЧС в Закарпатской области

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье в Винницкой, Хмельницкой и Закарпатской областях продолжается ограничение на въезд автотранспорта на дорогах из-за непогоды, сообщается на сайте ГСЧС.

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    odessa-life.od.ua
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    В Винницкой области ограничено движение автобусов на автомобильных дорогах общего пользования из-за дождя при минусовой температуре и гололедице.

    В Хмельницкой области введено ограничение для движения большегрузного транспорта и автобусов по дорогах местного значения, на Закарпатье движение по трассе Свалява — Мукачево перекрыто для транспорта.

    Объезд осуществляется по дороге М-06, которая проходит параллельно.

    Напомним, в Закарпатской области из-за таяния снега и обильных дождей затопило более 500 домохозяйств.

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