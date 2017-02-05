Из-за погоды в трех областях ограничено движение транспорта

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье в Винницкой, Хмельницкой и Закарпатской областях продолжается ограничение на въезд автотранспорта на дорогах из-за непогоды, сообщается на сайте ГСЧС.

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В Винницкой области ограничено движение автобусов на автомобильных дорогах общего пользования из-за дождя при минусовой температуре и гололедице.

В Хмельницкой области введено ограничение для движения большегрузного транспорта и автобусов по дорогах местного значения, на Закарпатье движение по трассе Свалява — Мукачево перекрыто для транспорта.

Объезд осуществляется по дороге М-06, которая проходит параллельно.

Напомним, в Закарпатской области из-за таяния снега и обильных дождей затопило более 500 домохозяйств.