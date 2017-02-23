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    Киев

    Из-за резкого потепления в Киеве может затопить 6 районов

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    Сообщается, что самое большое количество водоемов находится в Голосеевском, Деснянском, Дарницком, Днепровском, Оболонском и Подольском районах столицы.
    Вид на Днепр в Киеве
    RIA News Олег Макаров | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Из-за резкого потепления уровень воды в Днепре поднялся на 9 см, некоторым районам столицы может грозить подтопление. 

    Тигр в Киевском зоопарке
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    Тигры Киевского зоопарка радуются снегу

    В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА уточнили, что в зоне риска находятся 6 районов.

    "Голосеевский, Деснянский, Дарницкий, Днепровский, Оболонский и Подольский. Там самое большое количество водоемов. Однако мы делаем все, чтобы половодья было минимальным. Ежедневно мониторим ситуацию. "Киевавтодор" очищает стоки. Где нужно, уже сейчас откачивают воду ", — цитирует Gazeta.ua информацию ведомства.

    Рисков тотального подтопления Киева нет, так как в этом году в городе выпало незначительное количество снега. В КГГА напомнили, что ежегодно проблемы с половодьем возникают на реках Нива, Сырец, каскаде озер Опечень на ул. Богатырской, на Дарницком мелиоративном канале. Каждую весну выходит из берегов река Лыбедь. Из-за нее затапливает ул. Старовокзальную, Пестеля, также железнодорожные пути и трансформаторные подстанции.

    Ранее Гидрометцентр сообщал, что в четверг в Украине в ряде регионов существенно потеплеет. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 8-13°.

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