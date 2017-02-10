Не Трамп, так погода. Восточное побережье США под ударом снежной бури

РИА Новости Украина

Непогода, обрушившаяся на штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут и Массачусетс в ночь на четверг, продолжает бушевать. В столице штата Нью-Йорк Олбани, крупнейшем городе Пенсильвании Филадельфии, а также в Бостоне (штат Массачусетс) закрыты школы. Не работают они и в самом большом мегаполисе страны Нью-Йорке, где закрылась даже штаб-квартира ООН, сообщают РИА Новости.

Первые снегоуборочные машины вышли на улицы города в 3 часа утра, в течение дня их армия разрослась до 2300 единиц.

Жители северо-востока США до последнего не верили прогнозам погоды, обещавшим снегопад, относясь к ним с известной долей скепсиса. Еще накануне многие выходили на улицу без верхней одежды. В среду в городе было +16. Однако мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призывал не ориентироваться на яркое солнце за окном, а готовиться к метели и снегу, что и случилось.

В четверг градоначальник повторил призыв без необходимости не выходить на улицы и передвигаться на общественном транспорте.

Упреждающие меры приняли сразу несколько крупных авиакомпаний и заранее скорректировали расписание рейсов. Всего 9 февраля были отменены более трех тысяч вылетов и прилетов.

Синоптики пугали жителей Нью-Йорка сугробами до 30 сантиметров, Бостону и вовсе обещали до 45 сантиметров снега. Однако максимальные отметки пока не достигнуты — уже после полудня снегопад пошел на убыль. Тем не менее, по оценкам метеорологов, ветер, наметающий по 5 сантиметров в час, осложнил жизнь более 50 миллионам человек от северо-восточного штата Мэйн до столицы страны Вашингтона.

Самые серьезные неудобства испытывают автомобилисты. На скоростных шоссе одного только штата Нью-Джерси за первую половину дня было зафиксировано более тысячи ДТП. Впрочем, пока на дорогах обходится без серьезных аварий — только в социальных сетях появляются все больше видео скользящих автомобилей.

REUTERS Andrew Kelly Снегопад в Нью-Йорке

На улицах Нью-Йорка, наоборот, машин в этот день непривычно мало. Местные автолюбители в своей основной массе послушались советов городских властей, и пересели на общественный транспорт. К удару стихии он оказался готов. Без перебоев работает подземка. На шины нью-йоркских автобусов в парках надели противозаносные цепи. Зато сложнее стало поймать такси.

Кафе и магазины Нью-Йорка при этом работают в привычном режиме. Сложности только у доставщиков готовой еды. В своей работе они обычно используют велосипеды, но на двух колесах пробираться по сугробам сейчас не просто. В социальных сетях под хэштегом "снежный шторм" #SnowStorm (в Twitter он вышел на первое место) распространяются призывы увеличить доставщикам еды чаевые.

REUTERS Brian Snyder Снегопад в Нью-Йорке

Многим нынешняя ситуация за окном напомнила январь 2015 года. Тогда на востоке США в связи с надвигавшимися снегопадами тоже ждали, чуть ли не стихийного бедствия, но все ограничилось обычной зимней погодой.