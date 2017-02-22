Экологи Украины и Молдовы: Днестр под угрозой уничтожения

Анна Лаба, РИА Новости Украины

В 2016 году Кабинет министров Украины принял программу развития гидроэнергетики до 2026 года, которая, в частности предусматривает строительство Верхнеднестровского каскада ГЭС. Подобные планы правительства вызвали негативную реакцию украинских экологов: строительство 6-ти новых гидроэлектростанций на Верхнем Днестре может негативно сказаться на экосистеме реки, привести к экологической катастрофе, более того, осложнить отношения с Молдовой.

Украинские и молдавские экологи в ходе видео-моста, организованного в пресс-центре РИА Новости Украина, рассказали о рисках и угрозах, которые несет в себе строительство каскада ГЭС, а также скоординировали совместные усилия, чтобы не допустить экологической катастрофы, как Украине, так и в Молдове.

Благие намерения

Как заявляют в ПАО "Укргидроэнерго" и ООО "Гидротехпроект", строительство низконапорных ГЭС на участке верхнего Днестра позволит решить проблему энергодефицита в этом регионе и защиты от паводков, наносящих большой вред населению, экономике и окружающей среде. На водохранилищах каскада ГЭС предусмотрено размещение противопаводковых водохранилищ с итоговым объемом 147 млн кубометров, что позволит сделать сток рек контролируемым и уменьшить максимальные затраты воды и влияние паводка на местную инфраструктуру. По утверждению чиновников, "вред для окружающей среды (подтопление и затопление) от этих ГЭС будет минимальным, в пределах поймы Днестра".

ГЭС будут строиться за кредитные средства, преимущественно ЕБРР. Ориентировочная стоимость инвестиций — 1 млрд 100 млн евро. Строительство будет продолжаться восемь лет, срок окупаемости инвестиций составляет приблизительно 10 лет.

Русло и берега Днестра, размещенные выше запланированных ГЭС, входят в черту четырех национальных природных парков — "Галичский" (Ивано-Франковщина), "Днестровский каньон" (Тернопольщина), "Хотинский" (Буковина) и "Подольские Товтры" (Хмельнитчина), а размещенные ниже захватывают Ивано-Франковский региональный ландшафтный парк "Днестровский каньон". В соответствии с Законом "О природно-заповедном фонде" (ст. 7 и 21), строительство объектов гидроэнергетики запрещено во всех четырех функциональных зонах национальных природных парков.

Экологи утверждают, что из-за строительства новых ГЭС пострадают уникальные заповедные места, а Днестровский каньон, в котором обитают около 200 видов реликтовых растений, превратится в сточную канаву — в воде будут накапливаться вредные вещества и она станет непригодна не только для питья, но и для полива.

Мы потеряем Днестр

По мнению ученых, уже сейчас необходима комплексная программа спасения дельты Днестра, а если построить запланированные здесь ГЭС, ситуация усугубится настолько, что это приведет к экологической катастрофе.

"Это проблема отсутствия экологической составляющей в головах, в действиях, и в программах наших правительств. У нас эти вопросы очень давно вообще не обсуждаются с общественностью. Министр энергетики Украины, человек, который вообще не имеет никакого отношения к энергетике, в прошлом году утвердил программу развития энергетики Украины, в которой многие вопросы возмутили специалистов, экологов, общественность и местные общины. Когда мы говорим о Днестре, мы говорим в первую очередь о важной артерии, которая формирует не просто огромную территорию в природном аспекте. Эта территория не имеет перспективы устойчивого развития в будущем, если мы не сохраним Днестр", - сказала председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Именно поэтому Всеукраинская экологическая лига и еще более 60 общественных природоохранных организаций Украины уже выступили категорически против строительства каскада ГЭС, которое планируется в верхнем течении Днестра. Более того, два областных совета — Ивано-Франковский и Тернопольский — еще в прошлом году приняли решение о запрещении этого строительства.

"И, тем не менее, украинское правительство планирует выделить деньги на создание проекта этого строительства. Даже начало этого строительства будет иметь страшные и необратимые последствия, поскольку оно будет проводиться на территории объектов природно-заповедного фонда, а именно Днестровского каньона, который является одним из чудес Украины и уникальным объектом не только европейского, но и мирового значения. Это строительство уничтожит Днестр навсегда, этой реке невозможно будет ни откуда возобновить свои силы. Водные экосистемы, все, что есть в поймах, в бассейне Днестра будет уничтожено навсегда. Мы бы хотели предостеречь правительство и Украины, и Молдавии против этих решений — абсолютно непрофессиональных, которые являются антиэкологическими", - уверена Тимочко.

Украинский эколог также обратила внимание, что кроме угрозы уничтожению бассейна Днестра, природной экосистемы реки, существуют также серьезные риски, связанные со строительством каскада ГЭС в сейсмоопасной зоне. По ее мнению, украинским и молдавским экологическим общественным организациям необходимо объединить усилия, чтобы не допустить уничтожения Днестра.

Напрасные надежды

В Молдове также обеспокоены планами Украины построить 6 гидроэлектростанций на Днестре. Премьер-министр Молдовы Павел Филип накануне своего визита в Украину заявил, что намерен обсудить вопрос защиты экологии Днестра со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом. Молдавские экологи возлагали огромные надежды на этот визит, но были горько разочарованы.

"В соответствии с европейскими подходами, Днестр должен иметь бассейновый договор, или соглашение, и, как мы знаем, в 2012 году он был подписан, но до сих пор не ратифицирован украинской стороной. В соответствии с этим договором должна быть создана речная комиссия, как и для других европейских бассейнов. Эта должна решать шаг за шагом все проблемы Днестра на основе совместно разработанных и принятых планов управления бассейна реки, где должны быть записаны все обязательства… Все вопросы должны решаться во имя населения, которое проживает на обоих берегах, в верховьях, в низовьях, в средней части реки и так далее — на всем бассейне. К сожалению, визит премьера не позволил существенно продвинуться в этом направлении", - сказал доктор биологических наук, руководитель Международной ассоциации хранителей реки Днестр ЭКО-Тирас Илья Тромбицкий.

Как известно, Владимир Гройсман поставил молдавского премьера перед фактом, что Украина не намерена отказываться от строительства Верхнеднестровского каскада ГЭС.

"Тем не менее, премьер-министр Молдовы подписал дорожную карту, где есть такой пункт, как подписание соглашения по Новоднестровскому гидроэнергоузлу. Каким образом можно подписывать соглашение по гидроэнергоузлу, когда это соглашение отрабатывалось без идеи строительства шести ГЭС, ведь ситуация на Днестре кардинально поменяется. Обычно при переговорах по этому соглашению делается ссылка на то, что экологические детали будут проработаны и включены в положение о функционировании днестровских водохранилищ. Такое положение существует еще с 1986 года, оно было разработано и принято еще при Советском Союзе, новое никак не разработают, но, насколько мне известно, проекты нового положения касаются целиком ныне существующей ситуации — то есть трех дамб на Днестре плюс гидроаккумулирующая станция. Получается, что новое положение должно включать еще шесть новых плотин, которые кардинально изменят всю гидрологию Днестра, что повлияет на количество и качество воды. Мы имеем уравнение со множеством неизвестных, которое решить сегодня практически невозможно, и тем не менее Молдова дает обязательство в этом году подписать соглашение, в котором не решены экологические проблемы", — пояснил Илья Тромбицкий.

По мнению молдавских экологов, в данном случае их премьеру следовало "развернуться и вернуться", но тут, как пишут местные СМИ, решаются проблемы, далекие от интересов молдавского и украинского народов.

Ученых не слышат

Молдавские ученые предупреждают, что строительство Украиной каскада ГЭС будет иметь необратимые последствия, которые нанесут колоссальный вред жителям днестровского региона в обеих странах.

"Нужно совершенно не уважать то место, где ты живешь, не ценить ту благодать, которая есть в этом крае, чтобы затеять такой проект со строительством новых шести ГЭС. Даже если будут построены еще три турбины на гидроаккумулирующей станции (даже без тех шести планирующихся гидроэлектростанций), Нижнего Днестра не будет. И єто не громкие слова. Еще в 2006 году мы сказали, что если будут две турбины, то Нижний Днестр пропадет — сток упадет меньше 10 кубометров в год, и это будет катастрофа для целого региона. Мы это имели — в этом году уже были случаи, когда думали, откуда брать питьевую воду, мы видели дно реки там, где никогда до этого ни один научный сотрудник этого не видел. Впервые вода из второго типа перешла в третий тип, что свидетельствует о том, что практически в нижнем течении река существовала за счет подземного питания региона и за счет малых притоков, которые есть на территории страны. Впервые полностью изменилась формула воды, то, что называется скелетом. Что в таком случае говорить о каком-то природном разнообразии, о процессе самоочищения, если нарушена основа формирования состава воды в реке", — сказала доктор биологических наук, профессор Института зоологии АН Молдовы Елена Зубкова.

Объединить усилия

Экологи пообещали приложить все усилия, чтобы этот "авантюристический непрофессиональный проект" не был реализован.

Глава Всеукраинской экологической лиги предложила обратиться в экологический комитет Верховной Рады Украины, чтобы инициировать рассмотрения планов по строительству каскада ГЭС на уровне парламента. Кроме того, украинские и молдавские экологи договорились провести совместное заседание представителей академической науки обеих стран, на котором всесторонне рассмотреть экологические проблемы Днестровского бассейна.

Украинские экологи намерены обратиться к зарубежным финансовым институтам — возможным донорам строительства, чтобы те не кредитовали строительство проектов, которые приведут к экологической катастрофе на территории двух Украины и Молдовы.