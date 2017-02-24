Энергетическая блокада ОРДЛО: реальность или пиар?

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

По теме блокады Донбасса высказались все кому не лень, начиная от "диванных экспертов" и заканчивая официальными структурами ЕС и США.

Так, представительство ЕС в Украине выдало на гора заявление в котором говорится о том, что "блокада железнодорожного сообщения между контролируемыми государственной властью территориями и отдельных районов Донецкой и Луганской области противоречит инклюзивному подходу к гражданам Украины, проживающим на территориях, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Ответственные за начало блокады должны немедленно ее прекратить. Власть же, в свою очередь, должна решить эту проблему как можно скорее". Кроме того, в ЕС опасаются, что "это [блокада], может вызвать энергетический кризис, что повредит гражданам Украины по обе стороны линии разграничения. Учитывая это, План мероприятий по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, принятый Кабинетом министров Украины в январе, крайне важен, поскольку облегчит жизнь местного населения".

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Не менее "информативным" было и заявление посольства США в Украине: "Мы обеспокоены нынешним препятствованием поставкам угля из неконтролируемых правительством районов Донецкой и Луганской областей и потенциальным влиянием ситуации на энергетическую систему Украины, украинскую экономику и жителей Украины".

А правительство Гройсмана и вовсе оказалось впереди планеты всей и ввело в феврале текущего года "чрезвычайное положение в энергетике".

Правда, спустя несколько дней после введения этого самого "энергичного ЧП", Гройсман решил сесть с блокираторами за стол переговоров.

По крайней мере, именно такая картина вырисовывается, если поверить его пресс-секретарю Дмитрию Столярчуку, который у себя на странице в социальной сети в Facebook написал буквально следующее: "Официально. По поводу встречи премьер-министра с участниками "угольной блокады". После того, как Владимир Гройсман призвал к диалогу всех заинтересованных в разрешении ситуации с "угольной блокадой", к нему обратились представители участников блокады на счет встречи и обсуждения проблемы. Во время этой встречи глава правительства еще раз подчеркнул, что от блокады пострадают, в первую очередь, обычные украинцы: есть риски перебоев с подачей тепла, с обеспечением электричеством, с возможной потерей рабочих мест. Премьер также высказался за усиление борьбы с контрабандой на территориях, прилегающих к АТО, и усиление контроля за товарами, которые перемещают между подконтрольными и неподконтрольными территориями, и отметил что решение в этой сфере, которые относятся к полномочиям Кабинета министров, – правительство готово принимать".

Удивительно, но ни у "экспертов" ни у журналистов не возникло и тени сомнения в том, что блокада является реальным событием, а не очередной PR-акцией, хотя основные ее спикеры и "главные активисты" известны как раз своими подвигами на это ниве, а уж никак не в области реальных действий.

Для того, чтобы разобраться, а существует ли блокада в реальности, попробуем задать несколько вопросов и попытаться на них ответить в рамках данной статьи.

Первое. Почему никому не пришло в голову взять карту железных дорог Украины и наложить ее на карту зоны АТО? Ведь после такого наложения стало бы очевидно, что "блокируемые" пути пролегают практически строго перпендикулярно линии возможных боестолкновений ВСУ и сепаратистов. Сложно представить, что составы с углем будут регулярно возить, рискуя ежедневно попасть под залп "Града", "Урагана" или минометный огонь.

Второе. Почему никому не пришло в голову попытаться истребовать в "Укрзализници" информацию о том, сколько и каких грузов было перевезено по "блокируемым" веткам в течение "до-блокираторского" периода и не изменился ли характер и объем грузопотоков по смежным направлениям? Раз такой информации нет, говорить о том, что "активисты" что-то там "заблокировали" и в результате их действий возникли перебои с поставками угля как-то глупо.

Третье. Каким-таким удивительным образом после начала блокады на ТЭЦ/ТЭС Украины образовался дефицит угля марки "А", если по данным Минтопэнерго в 2015 году на неподконтрольных украинской власти территориях было закуплено контрагентами с подконтрольных территорий 6,8 млн тонн угля, а за 10 месяцев 2016 года — уже 7,2 млн тонн?

Данные Минэнерго

Четвертое. За счет какого феноменального маркетингового приема, ОРДЛО удалось куда-то еще, кроме Украины и в обход блокады сбыть уголь, объемы добычи которого в прошлом году возросли (по данным Минтопэнерго) на 49%? А если они никуда уголь не продавали, то с зачем было так увеличивать добычу-то? Рост добычи — рост затрат на нее. Рост затрат на нее — рост потраченных денег. Откуда в ОРДЛО избыток денег? Путин подкинул по дружбе и сепаратисты тут же пустили их на наращивание объемов добычи угля?

Пятое. Каким-таким чудесным образом, образовавшийся после начала блокады "дефицит" антрацита на ТЭЦ/ТЭС внезапно самоликвидировался сразу после введения правительством "энергичного ЧП"? Уголь, что ли, почкованием размножился? Или он внезапно обнаружился в "закромах родины"?

Сам факт того, что такими вопросами не задавались ни в СМИ ни в правительстве и, соответственно, ответов на них нет, позволяет сделать следующий вывод: никакой энергетической блокады ОРДЛО — нет и не было!

Тогда возникает другой вопрос: а что было? Ответ на него это уже тема для совершенно иного материала.