На силовой разгон блокады Донбасса нужно пять минут – Аваков

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Силовики могут за пять минут разогнать участников блокады торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Ни полиция, ни национальная гвардия — никто не исходил из того, что мы хотим разогнать это силовым путем. На силовой разгон такой операции нужно будет пять минут времени и очень малое количество подготовленных людей. Я хочу, чтобы все разобрались в том, что происходит реально, и каждый сделал свою работу: правительство приняло соответствующий решение, очень четкое законодательное регулирование (торговли с ДНР и ЛНР – Ред.), журналисты и эксперты показали, покритиковали", — сказал Аваков в интервью украинскому телеканалу "1+1" в воскресенье вечером.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что нужно полностью запретить торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, за исключением так называемых критических товаров.