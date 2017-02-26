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    На силовой разгон блокады Донбасса нужно пять минут – Аваков

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (539)

    (обновлено: )27201
    Как заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, на силовой разгон блокады Донбасса нужно будет пять минут времени и очень малое количество подготовленных людей.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Силовики могут за пять минут разогнать участников блокады торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Ни полиция, ни национальная гвардия — никто не исходил из того, что мы хотим разогнать это силовым путем. На силовой разгон такой операции нужно будет пять минут времени и очень малое количество подготовленных людей. Я хочу, чтобы все разобрались в том, что происходит реально, и каждый сделал свою работу: правительство приняло соответствующий решение, очень четкое законодательное регулирование (торговли с ДНР и ЛНР – Ред.), журналисты и эксперты показали, покритиковали", — сказал Аваков в интервью украинскому телеканалу "1+1" в воскресенье вечером.

    Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что нужно полностью запретить торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, за исключением так называемых критических товаров.

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