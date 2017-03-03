Организаторы блокады Донбасса обвинили Нацгвардию в подготовке силового разгона

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Национальная гвардия готовит силовой разгон организаторов торговой блокады Донбасса, заявил Анатолий Виногродский, который координирует действия активистов, блокирующих железнодорожное движение в районе линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

"На сегодня мы ожидаем силовых действий со стороны Нацгвардии Украины. За эти сутки выяснилось, что ряд подразделений получили приказ выдвигаться в район Бахмута и станции Кривой Торец (пункты в Донецкой области — Ред.)", — сказал Виногродский на пресс-конференции в пятницу.

Он утверждает, что командование Нацгвардии "получив деньги от олигархов, наняло спортивного вида молодых людей и пытается спровоцировать ветеранов (участвующих в блокаде — Ред.) на применение огнестрельного оружия, потом под это дело применить спецподразделения и деблокировать железные дороги". В то же время Виногродский отметил, что "большинство нацгвардейцев отказались участвовать в силовом разгоне", так как ранее служили вместе с участниками блокады.

По его словам, на данный момент из четырех железнодорожных переходов, ведущих в неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей, перекрыты три: Попасная-Луганск, Бахмут-Горловка и Константиновка-Ясиноватая. Перегон Счастье-Валуйки, по которому идет уголь на Луганскую ТЭС, питающую светом Луганскую область, функционирует, добавил координатор.

Также Виногродский сообщил, что в планах блокирующих перекрыть все автомобильные пути, по которым в Донбасс могут идти товары. Уже установлены "два автомобильных редута", которые пока выполняют наблюдательные функции, первый из них — в районе города Золотое в Луганской области, второй — в районе села Бугас в Донецкой области, подчеркнул он.

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Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.