наверх
04.03.201722:17
Курсы валют НБУ
  • EUR28.48- 0.15
  • USD27.09- 0.09
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Мины, гранаты и тротил, найденные на месте блокады в Донбассе

    Тема:

    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (654)

    (обновлено: )221
    Полиция Луганской области нашла взрывчатку на месте проведения блокады
    В Луганской области на месте расположения активистов-блокадников полицией обнаружена взрывчатка
    Полиция Луганской области нашла взрывчатку на месте проведения блокады
    В Луганской области на месте расположения активистов-блокадников полицией обнаружена взрывчатка
    В Луганской области на месте расположения активистов-блокадников полицией обнаружена взрывчатка
    Полиция Луганской области нашла взрывчатку на месте проведения блокады
    Полиция Луганской области нашла взрывчатку на месте проведения блокады
    Полиция Луганской области нашла взрывчатку на месте проведения блокады
    ГУ НП в Луганской области
    В Луганской области на месте расположения активистов-блокадников полицией обнаружена взрывчатка
    В Луганской области на месте расположения активистов-блокадников полицией обнаружена взрывчатка
    Кадр из видео канала "Полиция Луганщины" на Youtube
    Полиция Луганской области нашла взрывчатку на месте проведения блокады
    Полиция Луганской области нашла взрывчатку на месте проведения блокады
    ГУ НП в Луганской области
    В Луганской области на месте расположения активистов-блокадников полицией обнаружена взрывчатка
    В Луганской области на месте расположения активистов-блокадников полицией обнаружена взрывчатка
    Кадр из видео канала "Полиция Луганщины" на Youtube
    В Луганской области на месте расположения активистов-блокадников полицией обнаружена взрывчатка
    В Луганской области на месте расположения активистов-блокадников полицией обнаружена взрывчатка
    Кадр из видео канала "Полиция Луганщины" на Youtube
    Полиция Луганской области нашла взрывчатку на месте проведения блокады
    Полиция Луганской области нашла взрывчатку на месте проведения блокады
    ГУ НП в Луганской области

    Рекомендуем

    Выставка котов в КиевеМеждународная выставка породистых кошек в Киеве18:49 04.03.2017
    Романа Насирова доставили в Институт кардиологииНасиров доставлен в Институт кардиологии. Первые карды с места события14:49 04.03.2017
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканалаПоследствия обстрела Попаснянского райводоканала10:10 04.03.2017
    Полевые учения выпускников Национальной академии сухопутных войскПолевые учения выпускников Национальной академии сухопутных войск05:18 04.03.2017
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на головеТренд с Парижской недели моды: сумка на голове20:38 03.03.2017
    Романа Насирова везут на носилках после вручения ему подозренияФотоитоги 3 марта: Насиров на носилках, глава МВД США на лошади, секс-майдан в Киеве18:15 03.03.2017
    Новый глава МВД США прибыл на службу в образе ковбояНа лошади и в шляпе. Новый глава МВД США прибыл на службу в образе ковбоя16:41 03.03.2017
    В Киеве состоялся марш секс-работниковМарш в Киеве за легализацию проституции13:58 03.03.2017
    Митинг в поддержку Радио ВестиМитинг под АП в поддержку "Радио Вести" с портретами Сталина и Ленина13:09 03.03.2017
    Все фотоленты

    В Луганской области правоохранители обнаружили взрывчатку на месте проведения акции по блокированию торговли с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Об этом сообщила в субботу пресс-служба полиции.

    Читайте также: "Соловьи" на редутах: от блокады до гражданской войны один шаг

    "В Луганской области у активистов-блокадников полицией выявлена взрывчатка… Под одной из опор моста, где стоит их палатка, обнаружены мины "МОН", гранаты РГМ-5, около двух килограммов тротила с необходимыми устройствами для осуществления взрывов, дымовые шашки, патроны", — написала пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

    По ее данным, на месте, где расположены палатки участников блокады, проводятся оперативно-следственные действия, работают эксперты криминалисты-взрывотехники. Следственно-оперативные действия продолжаются.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки