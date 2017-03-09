Меморандуму МВФ нужно сказать категорическое "нет" - Папиев

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что ключевые рекомендации Международного валютного фонда к Украине — проведение пенсионной реформы и введение оборота земель. При этом, по словам главы правительства, в программе сотрудничества с МВФ нет обсуждаемой нормы о повышении пенсионного возраста, а оборот земель "должен быть введен в интересах граждан Украины".

В то же время министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что подписанный 4 марта обновленный меморандум с МВФ содержит, в частности, обещание принять пенсионную реформу, цель которой – сбалансировать Пенсионный фонд, сделать его бездефицитным.

По мнению депутата Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Михаила Папиева, из этого заявления следует, что власть признала свое согласие согласилась на повышение пенсионного возраста или страхового стажа выхода на пенсию.

"Власть признает, что в меморандуме с МВФ согласилась на реформу ради бездефицитного Пенсионного фонда. В ее понимании есть два рецепта – повышение пенсионного возраста или увеличение страхового стажа. И то, и другое направлено против людей, а потому недопустимо. "Оппозиционный блок" считает необходимым рассмотреть меморандум на ближайшем заседании Верховной Рады и задекларировать позицию парламента по всем его пунктам", – заявил Папиев, чьи слова приводит пресс-служба партии.

Папиев отметил, что фракция "Оппозиционного блока" выступает против повышения пенсионного возраста и увеличения страхового стажа выхода на пенсию. По его словам, "проблему Пенсионного фонда нужно решать не через сокращение количества тех, кому полагаются выплаты".

"Наш рецепт – направить все усилия на рост экономики. Парламент, наконец, должен закончить заниматься вопросами декоммунизаций и языковых квот, которые только усугубляют ситуацию в стране. Для экономического роста нужны мир и приток инвестиций. Эти два направления нужно сделать приоритетом", – заявил политик.

Политик убежден, что Верховная Рада должна вернуться к законам из пакета Минских соглашений, а также принять меры для восстановления экспортных позиций Украины, прежде всего, в странах СНГ.

"Через создание рабочих мест мы решим проблему Пенсионного фонда. А меморандуму с МВФ нужно сказать категорическое "нет", потому что это – путь в никуда", – подчеркнул Михаил Папиев.

Ранее сообщалось, что законопроект о пенсионной реформе (предусматривающий, в частности, отмену всех льгот и возможность купить годы трудового стажа) может быть подан правительством в парламент уже в марте.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева признал, что "…с принятием этого закона шок у наших сограждан может быть таким, как и после повышенных тарифов". Однако, по его словам, "это вынужденный и необходимый шаг, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд".

Рева в беседе с постоянным представителем МВФ Жеромом Ваше также отметил, что "важно еще и побудить украинцев отказаться от порочной привычки думать, что государство за них должно все решить, а заставить осознать, что будущее каждого в его собственных руках".

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.