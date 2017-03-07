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    В этом полугодии Украина не получит следующего транша от МВФ - эксперт

    Тема:

    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (263)

    (обновлено: )67
    Экономист Сергей Фурса в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что после получения миллиарда от МВФ следующего транша скоро ждать не стоит.
    Международный валютный фонд (МВФ)
    Фото из аккаунта МВФ на Flickr

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. О получении Украиной нового транша от МВФ высказался в эфире радиостанции Голос Столицы экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    Фото из аккаунта ЕБРР на Flickr
    Меморандум с МВФ. ЕБРР будет внедряться в банковскую систему Украины

    "Никто еще не видел этого нового меморандума, поэтому трудно сказать. И заседания правления фонда еще не было. Но, опять же, те даты, которые очертятся, у нас по графику, возможно, даже четыре транша в этом году. Но мы прекрасно понимаем, что четыре транша мы не получим. И дай Бог, чтобы мы получили один транш за целый год. Так что в первом полугодии точно вряд ли следующего, нового транша мы не получим, мы сейчас миллиард получим, а еще один транш в первом полугодии, наверняка, не стоит ожидать. А когда мы его получим — посмотрим", — считает эксперт.

    Ранее министр финансов Александр Данилюк рассказал некоторые подробности об обновленном меморандуме с МВФ. По его словам, в документе есть обязательства Украины провести пенсионную реформу, чтобы избавиться от дефицита Пенсионного фонда. Кроме того, в меморандуме есть обязательства запустить рынок сельхозземель. А также о разгосударствлении национализированных ранее банков. По словам Александра Данилюка, сейчас государство владеет 55% банковской системы. А это "искажает конкуренцию" и "вредит развитию экономики".

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