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    Данилюк раскрыл детали подписанного меморандума с МВФ

    Тема:

    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (260)

    (обновлено: )60429
    Комментируя условия выделения очередного транша, предусмотренные меморандумом, глава Минфина Александр Данилюк не стал отрицать, что они касаются, в том числе, пенсионной реформы.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Обновленный меморандум Украины и Международного валютного фонда (МВФ), подписанный в конце прошлой недели, содержит, в частности, положения о пенсионной, земельной, банковской и других важных реформ, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк после встреч в Фонде в понедельник.

    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Меморандум был подписан, как было объявлено со стороны МВФ о достижении согласия (4 марта – Ред.)", — подчеркнул Данилюк.

    Он уточнил, что с украинской стороны свои подписи поставили президент, премьер-министр, министр финансов и глава НБУ, передает "Укринформ".

    Что касается условий, предусмотренных в документе, глава Минфина не стал отрицать, что они касаются, в том числе, пенсионной реформы.

    "На самом деле надо понимать главное, чего хочет МВФ, и чего хотим мы – это справедливой сбалансированной пенсионной системы", — рассказал Данилюк.

    Для этого, по его словам, нужно провести пенсионную реформу, которая сбалансирует Пенсионный фонд, чтобы там не было дефицита – "не сразу, конечно, но это должен быть определенный период, определенный вектор для того, чтобы избавиться от дефицита Пенсионного фонда, чтобы люди получали стабильную пенсию и имели четкое понимание того, что в будущем пенсия будет справедливой".

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    Кроме того, отметил министр, в меморандуме есть позиция относительно рынка земли. 

    "Сколько лет рынка земли у нас почти не существует на самом деле, де-юре. На практике он есть, земли покупаются, продаются, все происходит по серым, странным схемам", — отметил Данилюк, добавив, что очень важно добиться сейчас, чтобы рынок земли заработал, особенно для агросектора.

    Еще одна важная реформа касается государственных банков. "Сейчас мы владеем как государство 55% банковской системы. Это очень высокая доля, и нам необходимо как можно скорее улучшить работу этих банков, чтобы они не "искривляли" конкуренцию, а также спланировать, как выходить из этих банков, потому что понятно, что государство не может владеть 55% на рынке, это вредит развитию экономики", — отметил Данилюк.

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    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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