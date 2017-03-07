Данилюк раскрыл детали подписанного меморандума с МВФ

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Обновленный меморандум Украины и Международного валютного фонда (МВФ), подписанный в конце прошлой недели, содержит, в частности, положения о пенсионной, земельной, банковской и других важных реформ, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк после встреч в Фонде в понедельник.

"Меморандум был подписан, как было объявлено со стороны МВФ о достижении согласия (4 марта – Ред.)", — подчеркнул Данилюк.

Он уточнил, что с украинской стороны свои подписи поставили президент, премьер-министр, министр финансов и глава НБУ, передает "Укринформ".

Что касается условий, предусмотренных в документе, глава Минфина не стал отрицать, что они касаются, в том числе, пенсионной реформы.

"На самом деле надо понимать главное, чего хочет МВФ, и чего хотим мы – это справедливой сбалансированной пенсионной системы", — рассказал Данилюк.

Для этого, по его словам, нужно провести пенсионную реформу, которая сбалансирует Пенсионный фонд, чтобы там не было дефицита – "не сразу, конечно, но это должен быть определенный период, определенный вектор для того, чтобы избавиться от дефицита Пенсионного фонда, чтобы люди получали стабильную пенсию и имели четкое понимание того, что в будущем пенсия будет справедливой".

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Кроме того, отметил министр, в меморандуме есть позиция относительно рынка земли.

"Сколько лет рынка земли у нас почти не существует на самом деле, де-юре. На практике он есть, земли покупаются, продаются, все происходит по серым, странным схемам", — отметил Данилюк, добавив, что очень важно добиться сейчас, чтобы рынок земли заработал, особенно для агросектора.

Еще одна важная реформа касается государственных банков. "Сейчас мы владеем как государство 55% банковской системы. Это очень высокая доля, и нам необходимо как можно скорее улучшить работу этих банков, чтобы они не "искривляли" конкуренцию, а также спланировать, как выходить из этих банков, потому что понятно, что государство не может владеть 55% на рынке, это вредит развитию экономики", — отметил Данилюк.

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Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.