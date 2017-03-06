Agora Vox: Как Украина проиграла партию России

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Сначала Украина пустила себе пулю в ногу блокадой Донбасса (ДНР и ЛНР обернули ее против Киева), а теперь нажимает на курок пистолета, который сама приставили себе к виску на Майдане в 2014 году, пишет в статье для французского издания Agora Vox Кристель Неан. "Но давайте рассмотрим историю с самого начала. Во время Майдана в феврале 2014 года законно избранный президент Украины Виктор Янукович был свергнут в результате государственного переворота, который все западные правительства назвали легитимным. Только вот он не был таковым даже с точки зрения украинской конституции", — продолжает журналистка.

"Бывший депутатом Рады до 2014 года Владимир Олейник составил подробный отчет об этих событиях, в котором показал, что государственный переворот 2014 года был совершенно антиконституционным. Если вкратце, после ухода Януковича силы Майдана через Раду изменили украинскую конституцию, вернувшись к ее предыдущей версии, чтобы легализовать свой переворот. Эти поправки были подписаны и обнародованы Турчиновым, который был исполняющим обязанности президента, так как являлся спикером рады. Проблема в том, что до публикации новой конституции официальным образом Турчинов не был уполномочен ставить под ней свою подпись. Право на это было лишь у главы правительства Януковича Николая Азарова", — говорится в статье.

"Кроме того, Рада утвердила изменения резолюцией, а не законом, что противоречит украинской конституции. И депутаты даже не могут заявить, что не осознавали незаконность своих действий, так как указали в резолюции, что "соблюдение процедуры пересмотра конституции Украины, установленного по конституции Украины и прописанного в главе XIII конституции Украины, является одним из базовых условий легитимности конституционного порядка в Украине", — пишет Кристель Неан.

"К тому же, поправки основывались на законе 2014 года, который был отменен Конституционным судом Украины. Решения Конституционного суда обязательны к выполнению на всей территории страны, окончательны и безапелляционны. Таким образом, новые украинские власти переступили не только через конституцию, но и через решение Конституционного суда, который обладает исключительным правом на определение конституционности того или иного решения", — продолжает автор публикации.

"Вишенкой на торте становится отстранение Виктора Януковича. В статье 108 конституции четко прописано, что существует всего четыре причины досрочного прекращения полномочий президента Украины: отставка, неспособность выполнять обязанности по состоянию здоровья, отстранение в результате процедуры импичмента, смерть. Янукович не подавал в отставку, не имел проблем со здоровьем и не умер…", — говорится в статье.

Единственным законным путем для путчистов был импичмент, продолжает Кристель Неан. В статье 111 украинской конституции ясно прописаны основания для такого решения: "Президент Украины может быть отстранен по решению Верховной Рады в результате процедуры импичмента в случае, если он виновен в государственной измене или других преступлениях".

"Только вот при его отстранении называлась другая причина. В постановлении отмечается, что "президент Украины В. Янукович антиконституционным образом отказался от выполнения своих конституционных обязанностей и не исполнил свой долг". Но такие основания не предусмотрены в украинской конституции для отстранения президента от обязанностей. То есть, постановление об отставке Януковича является абсолютно антиконституционным", — отмечает французская журналистка.

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"Другими словами, нынешние украинские власти полностью и необратимо нелегитимны с точки зрения украинской конституции и права, а Виктор Янукович все еще является законным президентом Украины. Тут вы скажете мне, что украинские власти пользуются поддержкой международного сообщества, и что все эти факты ничего не меняют для Украины и Донбасса. Все так и было. Но ситуация изменилась", — продолжает автор статьи.

"Дело в том, что в своем русофобском безумии и стремлении доказать преступления против человечности Януковича, чтобы постфактум оправдать переворот, украинские власти сами приставили себе пистолет к виску и готовятся нажать на курок", — полагает Кристель Неан.

"В середине января некоторые СМИ из числа сторонников Майдана вроде "Радио Свобода" обнародовали информацию, которая была известна с 2014 года, но вышла на всеобщее обозрение после запроса украинской стороны в ООН представить заверенную копию письма, представленного постпредом России Виталием Чуркиным на собрании Совета безопасности 4 марта 2014 года. 6 января 2017 года ООН удовлетворила просьбу и предоставила копию письма следующего содержания", — говорится в статье.

"Как законно избранный президент Украины заявляю. События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве, привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, — под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам. В этой связи обращаюсь к Президенту России В.В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".

"Да, вы сами все прекрасно видите. В марте 2014 года Виктор Янукович, как и Башар Асад в сентябре 2015 года, запросил военное вмешательство для восстановления порядка в стране. Так, почему же Россия не сделала этого, спросите вы? Если бы Россия приняла просьбу Януковича, это означало бы взять на себя ответственность за Украину, которая катилась в финансовую пропасть (не говоря уже о политическом бардаке). Кроме того, Россия не горела желанием играть роль мирового жандарма, США и НАТО получили бы прекрасный предлог для войны, а Москве нужно было еще разбираться с ситуацией с Крымом. Затем… обстановка в Донбассе резко обострилась. В Сирии все обстояло не лучше. Было слишком много фронтов и рисков во внутреннем и международном плане, и Россия предпочла повременить", — продолжает французская журналистка.

"Самым срочным вопросом был крымский. Россия просто не могла позволить себе потерять этот стратегический пункт. Кроме того, верные традициям власти страны отдают предпочтение переговорам, диалогу, а не оружию. В этом суть первых и вторых Минских соглашений. Россияне помнят, чего им стоила Вторая мировая война, и предпочитают плохой мир хорошей войне. Даже если они знают, что Украина не собирается выполнять эти соглашения, как открыто заявил 21 февраля украинский депутат Антон Геращенко", — пишет Кристель Неан.

"По его словам Минские соглашение не выполнялись со дня их подписания в феврале 2015 года и рассматривались Украиной как временная мера, намеренный обман. Только вот с принятия соответствующей резолюции ООН они стали имеющим обязательную силу международным договором, который украинские власти не собираются выполнять, по их же собственному признанию", — говорится в статье.

"Так, как же может выглядеть план Путина? Я изложу вам мою точку зрения, не претендуя на то, что он думал или поступал именно так (с моей стороны это было бы слишком самоуверенно). Перед лицом нескольких серьезных кризисов Путин решил повременить, проявить терпение и вести переговоры, чтобы отсрочить момент применения оружия и вынудить соперников раскрыть карты, показать свое истинное лицо и намерения. А также дать на блюдечке оружие против них самих", — полагает автор публикации.

"При виде неспособности Трампа дать отпор неоконсерваторам Путин решил, что достаточно долго терпел, и что раз драки теперь не избежать, нужно найти средства для победы. Тут могут оказаться полезными все подготовительные меры, которые приняла Россия. В частности это касается спасения Януковича", — пишет Кристель Неан.

"Все началось с все более жестких предостережений в адрес Украины по поводу попыток подрыва Минских соглашений. За новой эскалацией в конце января и блокадой Донбасса в начале февраля последовало признание Россией официальных документов ДНР и ЛНР для снятия изоляции республик в гуманитарном и экономическом плане, а также вытекающее из этого признание легитимности выдающих документы властей (это окажется очень полезным для дальнейшего плана)", — напомнила французская журналистка.

"Этот шаг стал последним предупреждением в адрес Украины для предотвращения кровавой бани. Если она продолжит настаивать на стремлении урегулировать конфликт в Донбассе силой, о чем все громче кричат украинские официальные лица, тогда Россия может выложить на стол главный козырь, Януковича, который, по закону, все еще — президент Украины. Чтобы ни говорили о том западные правительства", — продолжает автор статьи.

"Но почему же старую историю с письмом в ООН вновь выставила на всеобщее обозрение Украина, а не Россия? Думаю, это тоже входит в план Путина. Если бы об этом напомнила Россия, Запад мог бы обвинить ее в попытке оправдать будущее вторжение в Украину. Но раз так поступает Украина, никто не сможет ничего возразить, если его затем использует Россия…", — пишет Кристель Неан.

"Если Украина начнет новое наступление и российское вмешательство станет неизбежным, то Янукович сможет, как и Асад в сентябре 2015 года, повторить просьбу о военном вмешательстве России для предотвращения кровавой бани, не отягощая ее при этом слишком большой ответственностью и финансовой нагрузкой. На этот раз Россия примет ее, получив юридические основания для вмешательства с точки зрения международного права, а также нравственные основания, раз она дала Украине больше двух лет для применения подписанных, но несоблюдаемых соглашений", — говорится в публикации.

"Западные правительства будут вопить, как и во время войны в Южной Осетии в 2008 году, но по факту, с точки зрения закона, они не смогут ничего сделать. Россия же может подкрепить их бездействие реализацией Минских соглашений, чтобы заткнуть рот самым ретивым", — продолжает французская журналистка.

"Раз украинская армия не смогла почти за три года победить народное ополчение, легко представить, что ее ждет в противостоянии с российскими войсками. Затем Россия может официально признать ДНР и ЛНР или включить их в состав федерации по решению населения благодаря первому шагу в виде признания документов и властей республик (раз власти легитимны, это касается и их инициатив, в том числе организации референдума)", — говорится в статье.

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"Так терпеливо и решительно Россия поставила украинским властям шах и мат при их же активном участии. Как гласит принятая у викингов поговорка, принятие законов строит страну, а их нарушение рушит ее. Новым украинским властям и неоконсерваторам стоило бы поразмыслить над ней", — пишет Кристель Неан.