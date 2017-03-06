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    Данилюк вылетел в США на финальные переговоры с МВФ - СМИ

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    Сообщается, что целью визита Александра Данилюка являются финальные переговоры с МВФ о предоставлении транша и обсуждение дальнейшей реализации программы реформ.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк вылетел в США на финальные переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении транша, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу Минфина.

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    "Министр финансов Украины Александр Данилюк находится с рабочим визитом в Вашингтоне (США) для проведения переговоров с представителями Международного валютного фонда", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, целью визита министра являются финальные переговоры с МВФ о предоставлении транша и обсуждение дальнейшей реализации программы реформ.

    Ранее в пресс-службе МВФ сообщили, что эксперты фонда достигли соглашения с властями Украины о выделении очередного транша финансовой помощи, решение может быть принято во второй половине марта.

    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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