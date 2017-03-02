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    Кабмин в течение нескольких месяцев представит пенсионную реформу - Гройсман

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    Глава правительства Владимир Гройсман сообщил в четверг на конференции по реформам в стране, что через несколько месяцев "мы выйдем и презентуем наш взгляд".
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Правительство Украины в течение нескольких месяцев представит проект пенсионной реформы, которая обеспечит справедливое пенсионное обеспечение украинцев, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

    "Нам нужно провести реформу пенсионной системы в Украине… В течение нескольких месяцев мы выйдем и презентуем наш взгляд", — сказал Гройсман в четверг на конференции по реформам в стране.

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    Проведение пенсионной реформы в Украине является одним из требований продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что в обновленном меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет требований о повышении пенсионного возраста. По его словам, на данный момент Украина ведет переговоры с МВФ и Всемирным банком по "модели пенсионной реформы, которая не будет предусматривать повышения пенсионного возраста".

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