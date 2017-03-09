Блокада Донбасса - геморроидальный узел для украинской власти

Владимир Матвеев, обозреватель

Расширенная 4 марта до российской границы украинскими националистами транспортная блокада Донбасса была начата 25 января 2017 года группой 55 бывших бойцов батальонов "Донбасс" и "Днепр", среди которых оказались четверо украинских депутатов.

Блокада, которая вписывается в войну олигархов, чревата самыми серьезными последствиями для украинской экономики.

"Удар по украинской экономике вписывается в войну между Петром Порошенко и Игорем Коломойским, которая привела весной 2015 года к выдворению второго первым после осады компании "Укрнафта". Таким образом, блокада становится для Коломойского способом дестабилизировать Порошенко", — пишет Куртуа Лоран для французского Agora Vox.

Показательно, что блокаду организовали выходцы из батальонов "Донбасс" и "Днепр", которые финансировались бизнесменом Игорем Коломойским. Все четверо депутатов представляют Галицию (Львов и Тернополь), а трое входят в партию "Самопомич", одним из спонсоров которой является Коломойский. Это созданное в Львове движение представлено в парламенте 33 депутатами, что делает его третьей по величине украинской партией.

Как отмечает французское СМИ, еще один олигарх, который может стать сопутствующей (или намеренной) "жертвой блокады" и конфликта в целом — Ринат Ахметов. Так, 20 февраля компания "Метинвест" сообщила о закрытии угольных шахт "Краснодонуголь" (ЛНР, 15 000 сотрудников), с которых шли поставки на украинский энергетический рынок и на Енакиевский металлургический завод.

В ответ на блокаду президент ДНР Александр Захарченко заявил, что вся промышленность, которая еще не была национализирована, будет национализирована с 1 марта 2017 года. На следующий день было национализировано 40 крупнейших предприятий.

Западные СМИ пишут, что за пределами Украины мало кто знает о том, что "все три года с начала конфликта эти заводы и шахты платили налоги в украинскую казну, а их объем производства учитывался в украинском ВВП". "Несмотря на нахождение на территории ополченцев, эти предприятия платили Киеву налоги в размере 1,2 миллиарда долларов. Эти деньги шли, в том числе и на финансирование АТО", — уточняет Agora Vox.

Наряду с этим, "убытки Рината Ахметова колоссальны. Они составили в феврале 6,5 миллиона долларов на заводе в Авдеевке и 4,5 миллиона на предприятиях в Мариуполе. Его компания "Метинвест" ответила на приватизацию заявлением о том, что не собирается платить никаких налогов ЛНР и ДНР", пишет Agora Vox.

По подсчетам западных экспертов и обозревателей, общие потери для украинского бюджета оцениваются в 3,5 миллиарда долларов или 5% ВВП. Эти потери могут повлечь за собой истощение валютных ресурсов и девальвацию гривны.

По мнению издания, "правительство заставило СМИ молчать о закупках сепаратистского угля". С политической точки зрения "было бы совершенно невозможно требовать санкций против России и говорить, что Донбасс контролируется или даже оккупирован ей, продолжая параллельно с этим закупки угля". Таким образом, "Киев оказался заложником трех лет пропаганды против востока страны".

Проблема финансирования Донбасса "усугубляется в Украине растратой средств. Под надзором МВФ производимое главным образом на ТЭС электричество не должно больше продаваться в убыток". Украинские ТЭС получали уголь из Донбасса по цене 64 доллара за тонну с учетом транспортных издержек. Стоимость электричества высчитывается в Украине из 118 долларов за тонну по схеме "Роттердам +". То есть, переплата составляла 54 доллара.

"Учитывая, что за прошлый год Украина приобрела у Донбасса 9 миллионов тонн угля, речь идет о 486 миллионах долларов, которые вытянули из кошельков потребителей", — констатирует французское издание.

Одной из "жертв блокады" и войны олигархов называется также президент Украины Петр Порошенко. Ситуация проиллюстрировала "ограниченность его влияния на политическую и экономическую ситуацию в стране", а также то, что он сегодня "утратил контроль над нелегальными грузопотоками украинских бизнесменов и олигархов".

Как пишет Agora Vox, сохраняя блокаду вопреки требованиям ЕС, Москвы и "Большой семерки", украинский президент "расписывается в собственной политической слабости". Он может лишиться образа "нужного человека на нужном месте" на Западе.

При перспективе спада ВВП, к подобному заключению могут прийти и в МВФ. Все это в комплексе "значительно увеличивает вероятность досрочных парламентских выборов в Украине".

Западные обозреватели называют главным победителем партию Юлии Тимошенко. По словам Куртуа Лоран, "в ожидании досрочных выборов или даже собственного смещения Порошенко будет разыгрывать карту олигарха, а не президента".

Так, по мнению французского обозревателя, Порошенко также "станет рассматривать блокаду как экономическую возможность выкупить финансовую империю Рината Ахметова за меньшие деньги".