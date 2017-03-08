Митинги против блокады Донбасса были хорошо организованы - спецкор

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Авдеевка, Краматорск, Мариуполь — в этих городах Донецкой области прошли митинги против блокады Донбасса. Их участники — местные жители, представители местного самоуправления, а также народные депутаты — призвали власть и блокировщиков сесть за стол переговоров.

По словам активистов, перекрытие транспортных путей вредит украинцам по обе стороны линии разграничения. И если в Авдеевке митинг против блокады Донбасса прошел более-менее спокойно, то в Краматорске и Мариуполе противники и сторонники блокады чуть не подрались.

Как в Мариуполе митинговали против блокады Донбасса, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил корреспондент Тимофей Львутин.

Как прошел митинг?

— Митинг длился на протяжении часа. Люди подрались в самый разгар митинга. Произошел конфликт между людьми, которые поддерживают блокаду, и между теми, которые вышли на митинг против блокады. В частности, произошел непосредственно конфликт между ведущим, который был на этом митинге против блокады, и девушкой, которая поддерживала блокаду. Она кричала на ведущего, что он сепаратист, он должен сидеть в тюрьме, и дала ему такую серьезную оплеуху по лицу. Он заявил о том, что с женщинами не дерется, на этом конфликт был, в принципе, разрешен.

Сам митинг начался примерно около 16.00, на площади собралось несколько сотен человек. Большая часть из них это люди, которые работают на градообразующих предприятиях: "Азовсталь", "Ильича". Большая часть этих людей вели себя довольно спокойно. Но был также другой лагерь людей, которые были за блокаду. В основном это были словесные перепалки, а также жители, которые поддерживают блокаду, подошли к Татьяне Черновол, которая приехала на митинг против блокады, и между ними завязался довольно жаркий спор. Люди, которые поддерживают блокаду, заявили о том, что результата от нардепов никакого нет, что они продолжают поддерживать олигархов и торговлю на крови. Сама Татьяна Черновол заявила, что она против олигархов и коррупции, но другого выхода, как торговать, она не видит.

Есть информация, что бюджетников и работников металлургических заводов автобусами свозили на митинг против блокады Донбасса. Вам известно о таких фактах?

— Я слышал о такой информации, более того, я общался с некоторыми учителями общеобразовательных школ, учебных заведений, они заявили, что действительно был такой звонок и что они должны в срочном порядке явиться. Что же касается непосредственно людей, то до митинга у людей был концерт, потом их привели на площадь, и после этого развозили на этих же автобусах.

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Митинг за блокаду также проходил?

— В Мариуполе на поддержку блокады не было ни одного митинга. Те люди, которые сегодня пришли, находятся непосредственно в штабе блокады, насколько я знаю. Было их порядка 30 человек сегодня, они ярко отличались, они все были с украинскими флагами, с украинской символикой. Также среди людей, которые были непосредственно на митинге против блокады, тоже были люди с украинской символикой, но их было меньше.

Какие народные избранники участвовали в митинге?

— Татьяна Черновол была, это та самая, которую закидали на одном из пунктов блокады яйцами. Также был Дмитрий Лубинец, и еще были один или два депутата — к сожалению, я не запомнил их всех в лицо. Отмечу, что они все лоббировали один интерес, что блокада это плохо.

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