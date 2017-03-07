Блокада Донбасса грозит гражданским противостоянием - Айвазовская

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Организаторы торговой блокады Донбасса своими действиями и заявлениями могут спровоцировать не только напряженность в обществе, но и привести к гражданскому противостоянию, считает представитель Киева в политической подгруппе контактной группы по Украине Ольга Айвазовская.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

"Говоря о блокаде, украинские политики очень часто прибегают к языку вражды, когда они артикулируют основания для блокады тем, что там 100% людей — не патриоты, которые не хотят жить в Украине, которые враждебны — для нас опасны. Это примитивное отношение способно спровоцировать общественное мнение не просто к общественному напряжению, к основаниям к гражданскому противостоянию. Я их совершенно не разделяю", — сказала Айвазовская в интервью агентству "Укринформ", обнародованному во вторник.

При этом она заявила, что выступает категорически против контрабанды на линии соприкосновения в Донбассе и против того, чтобы отдельные финансовые группы получали выгоду от "факта торговли во время войны". Айвазовская считает, что в данной ситуации есть несколько составляющих, которые нельзя не учитывать.

"Мы не можем перекрыть воду, свет, потому что это гуманитарный аспект. Официальный статус оккупированных территорий в международном, правовом измерении не исключает нашу ответственность как государства. Во-вторых, эти циклы не являются замкнутые на оккупированных территориях: водоканал, электроснабжения напрямую связаны с украинскими, подконтрольными властям территориям", — добавила представитель Киева.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.