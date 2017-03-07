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    Помощник нардепа Черновол на своем авто сбил участника блокады в Донбассе

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    Блокада расширяется: активность в Конотопе (686)

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    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Помощник народного депутата ("Народный фронт") Татьяны Черновол Андрей Дзиндзя на своей машине сбил одного из участников торговой блокады в Донбассе, сообщает штаб организаторов блокады. 

    "Только что провокатор Дзиндзя, который является помощником депутата Татьяны Черновол, приехал на редут "16 добровольческого батальона" в Кривой Торец и на своем автомобиле сбил ветеран Войны за Независимость, участника блокады, нанеся ему телесные повреждения. От тяжелого удара даже помялось крыло автомобиля нападавшего. Сейчас пострадавший пишет заявление в полицию", — говорится в сообщении штаба на официальной странице в Facebook.

    Ранее сообщалось, что участники т.н. блокады забросали яйцами народного депутата Татьяну Черновол, когда та пыталась объяснить протестующим вред от блокады.

    На обнародованных в сети фото видно, что Дзиндз. задержали. Подробности инцидента пока не сообщаются. 

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