Помощник нардепа Черновол на своем авто сбил участника блокады в Донбассе

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Помощник народного депутата ("Народный фронт") Татьяны Черновол Андрей Дзиндзя на своей машине сбил одного из участников торговой блокады в Донбассе, сообщает штаб организаторов блокады.

"Только что провокатор Дзиндзя, который является помощником депутата Татьяны Черновол, приехал на редут "16 добровольческого батальона" в Кривой Торец и на своем автомобиле сбил ветеран Войны за Независимость, участника блокады, нанеся ему телесные повреждения. От тяжелого удара даже помялось крыло автомобиля нападавшего. Сейчас пострадавший пишет заявление в полицию", — говорится в сообщении штаба на официальной странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что участники т.н. блокады забросали яйцами народного депутата Татьяну Черновол, когда та пыталась объяснить протестующим вред от блокады.

На обнародованных в сети фото видно, что Дзиндз. задержали. Подробности инцидента пока не сообщаются.