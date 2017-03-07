Из-за блокады. ДНР и ЛНР начали поставлять уголь в РФ

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР в связи с торговой блокадой Донбасса начали поставлять уголь в Россию, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в ЛДНР.

В частности, по словам источника в самопровозглашенной ДНР, поставки высокоэнергетического угля в Украину прекращены, "однако шахты работают, и добыча угля не останавливается", уточняет РБК-Украина.

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В то же время источник в правительстве самопровозглашенной ЛНР отметил, что даже после снятия блокады Донбасса украинская сторона откажется закупать уголь у "национализированных" шахт. При этом там подчеркнули, что одновременно с прекращением поставок в Украину начались поставки угля в Россию.

"Обсуждаются, в частности, и поставки в Крым", — добавил источник.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.