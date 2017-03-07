Блокадное отрезвление

Геворг Мирзаян, политолог – для РИА Новости Украина



Они там власть?

Даже после заявления главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко о том, что его республика вообще прекращает всякую торговлю с Украиной, активисты сохраняют режим блокады в отношении ДНР и даже пытаются его расширить. Пока, правда, неудачно – блокада железнодорожных путей, идущих в Россию, закончилась не просто неудачей, но и конфузом, ведь редут блокираторов располагался возле святого для всего русофоба города Конотоп. Однако, судя по всему, Семен Семенченко и его компания предпримут новые подходы к снаряду – ведь они почувствовали запах крови нынешней власти.

Во всей истории с блокадой главным являются не действия блокираторов, а действия официального Киева. Большая часть чиновников Украины прекрасно понимает гибельность блокады, сам премьер Гройсман говорит, что она будет стоить Украине миллиарды упущенной валютной выручки и десятки тысяч рабочих мест. Часть майданных политиков-популистов тоже понимают масштаб проблемы и на время включили рациональное поведение.

"Этот уголь, который вы заблокировали здесь, он будет поступать через Россию. Это доходы России. У нас нет другого выхода", — кричала приехавшая на редут блокираторов радиальная даже по украинским меркам Татьяна Черновол, (за что получила яйцами в лицо). Но никто в украинской власти не рискнул взять на себя ответственность и отдать приказ о разгоне группы вооруженных бандитов, называющих себя патриотами – даже министр внутренних дел Арсен Аваков, чьей прямой обязанностью является поддержание правопорядка в стране.

Да, с одной стороны власть понять можно – украинское руководство опасается, что в ответ на разгон блокираторов те соберут недовольных на улицах и изгонят президента (у которого рейтинг чуть больше 20%), Верховную Раду (у которой рейтинг немногим больше 10%), да и весь чиновничий аппарат (у которого рейтинг вообще однозначная цифра). Однако тем самым власть фактически приглашает другие радикальные группировки к уличным протестам, погромам, беспорядкам и третьему Майдану.

Донбасс устроился

Что же касается прямого ущерба украинской экономике, то некоторые украинские эксперты считают, что есть еще шанс отыграть назад.

"Пусть вероятность небольшая, но если на протяжении одной-двух недель сообщение с непризнанными республиками будет разблокировано, допускаю возвращение к статус-кво, когда уголь с Донбасса идет не в Россию, а на Украину", — считает политолог Михаил Погребинский.

Однако, как он правильно отметил, шанс небольшой – ведь непризнанные республики, судя по всему, не очень сильно пострадают после отказа от украинского рынка. "Поставки высокоэнергетического угля в Украину прекращены и более не производятся. Тем не менее, предприятия работают, добыча угля не останавливалась", — заявляют в руководстве ДНР. Да, в России своего угля достаточно, однако речь может идти просто об экспорте для реэкспорта.

Напомним, что на сегодняшний день доля металлургического комплекса в экономике самопровозглашенной республики составляет почти 45%, и это, по сути, экспортоориентированное производство. Через Киев и украинские сертификаты товары, понятно, на внешние рынки не попадут. А через российскую территорию – вполне (не говоря уже о том, что помимо экспорта на рынки третьих стран часть продукции с Донбасса может вполне потребляться на российском рынке).

План по переориентации экономики ДНР был заранее продуман и подготовлен как запасной вариант (на случай, если Киев будет саботировать Минск), и сейчас этот запасной вариант реализуется.

При этом обратная переориентация на Украину даже в случае снятия блокады нецелесообразна, хотя бы по политическим причинам. До тех пор, пока Киев не наведет порядок на подконтрольной ему части Украины и не начнет выполнять букву и дух Минских соглашений, самопровозглашенные республики будут жить под Дамокловым мечом новой блокады. С Россией торговать как-то спокойнее и безопаснее.

Картинка для Европы

Спокойней и безопасней так и самой Москве. Более того, в Киеве считают, что сама блокада – "в интересах россиян" и "против Украины" (слова премьер-министра Владимира Гройсмана).

Первый тезис, в общем-то, верный. Кремль не устраивал блокаду, но, безусловно, стал его основным бенефициаром. Выгода России, прежде всего, в картинке. Кадры группы вооруженных людей, безнаказанно блокирующих транспортные артерии страны, видят украинские граждане, еще раз убеждающиеся в слабости и неадекватности постмайданной власти. Но что еще важнее, эти кадры видят западные спонсоры Украины в лице ЕС и США. И данная картинка еще раз убеждает их в том, что нынешний украинский проект для Запада (который с этим проектом тесно ассоциируется) является не политическим активом, а имиджевым крестом. От которого все больше и больше представителей европейского политико-академического истеблишмента предлагают постепенно избавляться.

Так, сейчас символом европейско-украинских отношений является т.н. "безвиз", введение которого позиционируется как великая победа Майдана. То есть не экономический рост, не стабилизация гривны, даже не окончание гражданской войны на Донбассе, а экономия туристами нескольких десятков евро раз в несколько лет (все правильные люди давно получают не однократную визу, а шенгенский "мультик").

Но даже этого ЕС не дает – официально Брюссель обещает безвиз в середине года, а неофициально в Евросоюзе до сих пор продолжаются жаркие дискуссии на предмет целесообразности безвизового въезда для обнищавших от падения курса гривны украинских туристов, и целый ряд стран намерен заблокировать инициативу. "Речь может идти о странах Бенилюкса, прежде всего Голландии и Бельгии, которые имеют негативный опыт работы с большими потоками мигрантов из арабских стран. Также против могут выступить Португалия, Италия и Испания, где остро стоит проблема безработицы. В последней украинцы уже сейчас представляют одну из самых многочисленных групп мигрантов", — цитируют украинские журналисты слова депутата Европарламента от Чехии Яромира Кохличека. Эта страна, кстати, также без восторга воспринимает идею безвиза.

О какой тогда дальнейшей евроинтеграции Украины может идти речь? Скорее уж надо говорить о большей готовности Европы к заключении с Россией сделки по стабилизации ситуации в Украине, замене нынешних революционных русофобских властей на технократов, которые (если их, конечно, найдут в украинском политикуме) начнут выводить страну из кризиса. И именно поэтому второй тезис Гройсмана – о том, что эта блокада против Украины – неверен. Если, конечно, Гройсман и Порошенко не считают, что государство – это они.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.