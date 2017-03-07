Политолог: Насирову подыгрывают, а блокада Донбасса разоряет Украину

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Продолжается заседание по рассмотрению меры пресечения Роману Насирову, которого правительство уже отстранило от исполнения обязанностей главы ГФС. Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму в два миллиарда гривен.

Тем временем торговая блокада неподконтрольных территорий Донбасса продолжается. В Авдеевке же прошла акция протеста против этой блокады. Около одной тысячи участников акции протеста собрались возле памятника Тарасу Шевченко, присутствовали на мероприятии и народные депутаты.

А Международный суд ООН в Гааге начал публичные слушания по иску Украины к России. Эти слушания будут продолжаться до 9 марта. Стороны будут поочередно представлять свои позиции. Украинскую делегацию возглавляет замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

Эти и другие ключевые события в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Кирилл Молчанов.

О ДЕЛЕ НАСИРОВА

Помещение Соломенского райсуда Киева, где проходил суд на Романом Насировым, было "заминировано". Туда приехали представители ГСЧС, всех вывели, все проверили, однако сообщение оказалось ложным. А представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили о наличии у Насирова двойного гражданства.

Когда завершится процесс над Насировым?

— Закончится он в обозримом будущем, потому что его же не будут вечно держать в здании суда, чтобы избрать меру пресечения. Но с учетом того, что этот цирк идет уже больше трех дней, это нарушает процессуальные нормы про 72 часа. Складывается ощущение, что изначально это все выглядело как плохо спланированный "договорняк" между НАБУ и самим Насировым, возможно, и президентом даже, потому что не зря ему вручали это подозрение после десяти вечера в четверг. Это в целом является, как говорил даже министр внутренних дел, неправомерным, это можно делать только в дневное время.

И генпрокурор Юрий Луценко об этом сказал?

— Именно. Плюс все знают, что в суде очень сложно найти какого-то дежурного судью по выходным дням. То есть все для того, чтобы явно это как-то затянуть или спустить на тормозах. Такое впечатление, что это будет такой ширмой для ухода с должности. По каким-то причинам он должен покинуть свою должность? Есть несколько версий, начиная с того, что это, возможно, в преддверии новой коалиции, ведь должность главы ГФС является очень жирной и ее могут как-то разыграть при новой коалициаде, и для этого надо освободить его место было. С другой стороны, я считаю, возможно, он является козлом отпущения в деле Онищенко, и мы видим, что им всем становится плохо. Мы видели Корбана, которого несли на носилках, мы видели Мосийчука, видели даже парня с "Азова", который терял сознание прямо во время заседания.

Но нельзя исключать, что это действительно может оказаться проблемой со здоровьем.

— Я не исключаю. Я думаю, в украинском обществе, конечно, есть скепсис по отношению к этому поведению, но если бы эту картинку показали неподготовленному зрителю, то он бы подумал, что в НАБУ работает какое-то гестапо, что людей на носилках держат в клетках, не кормят.

Петр Порошенко заявил о деле Насирова следующее: "Я думаю, это очень яркий пример, что в Украине создана эффективная антикоррупционная инфраструктура, что эта антикоррупционная инфраструктура абсолютно независимая. На сегодняшний день объявление о подозрении одному из руководителей точно делается без информирования президента". Вы согласны с его словами?

— Знал или не знал, я не знаю, но эти слова вызывают достаточно большой и глубокий скепсис, потому что за практически два года существования НАБУ ни одно дело ни одного известного коррупционера не было доведено до суда. Да, мы можем сейчас говорить, что виноват суд, но при этом та доказательная база, которую НАБУ постоянно приносит, действительно выглядит, мягко говоря, непрофессионально. Либо они не особо хотят работать, либо у них нет каких-то железобетонных улик, которые бы не позволили суду любыми способами затягивать процесс или спускать это дело на тормозах. НАБУ особо нечего занести в актив.

Я, кстати, не уверен, что Насиров обладает какой-то уникальной информацией, которая является компроматом или которую нельзя публиковать, потому что даже если взять в аспекте дела Онищенко, то, я думаю, Онищенко все всем рассказал, и вряд ли Насиров что-то может выдать. Он рассказал американскому правосудию. Он же пленки ж дозировано выкидывает свои. Поэтому я выдвигаю версию, что Насиров однозначно утратит эту должность, но при этом, собственно, избежит любого наказания. Возможно, перед этим придется какое-то время отсидеться в Лондоне в своей элитной квартире.

В НАБУ открыли уголовное производство по факту блокирования народными депутатами доставки Насирова в Институт кардиологии.

— Я не являюсь юристом. Как по мне, это вообще не компетенция НАБУ — открывать такие дела. Они должны бороться с коррупцией. А народными депутатами, которые являются неприкосновенными, у нас может заниматься только Генпрокуратура. Это какой-то очередной пиар. У нас, по-моему, 90% действий только для пиара идут.

Ряд народных избранников находились всю ночь под стенами Соломенского райсуда, чтобы не допустить побега. Насколько это корректно?

— Я не знаю, какое будет решение суда касательно этих вопросов, потому что у нас особое тут правосудие, знаете ли, Печерское. А вот если он подаст жалобу в ЕСПЧ, то однозначно выиграет, потому что это прямое нарушение конституционных прав как гражданина Украины. Я уверен, что в НАБУ об этом прекрасно знают, и поэтому у них такое или халатное отношение к этому делу, или просто непрофессиональное, подыгрыш Насирову. Тоже должно быть расследование. Вообще, мне кажется, господину Сытнику уже давно пора выйти на пресс-конференцию, отчитаться о своей бурной деятельности практически уже двухлетней, потому, что можно сколько угодно ныть и говорить: мне не дают работать, нет судов, прокуратура мешает, депутаты мешают, никто не способствует. Но это же несерьезно для такой структуры, у которой есть, по сути, карт-бланш был с общественной поддержкой.

Если бы активисты, народные депутаты, граждане блокировали и не позволяли Насирову выйти, а Насиров и его адвокаты вызвали бы полицию и потребовали, чтобы ему создали какой-то коридор, что бы было?

— Я не уверен, что полиция бы приехала на такой вызов, потому что что делать в случае с депутатами, честно говоря, нет понимания. Разве что Семенченко может зеленый коридор организовать только, либо же мы увидели бы, я думаю, драку среди депутатов, потому что Насирова поддерживали депутаты от БПП. Депутатские драки у нас могут быть не только в здании под куполом, а еще и на улице, и в суде.

О ПРОДОЛЖЕНИИ БЛОКАДЫ ДОНБАССА

В Авдеевке прошла акция протеста против торговой блокады Донбасса. На митинге перед собравшимися выступили некоторые народные депутаты. По словам активистов, большинство вышедших на протест работают на местном коксохимическом заводе. Протестующие держали в руках плакаты, на которых было написано: "Блокировщики, остановитесь!", "Блокада – нож в спину Авдеевки".

Как вы прокомментируете протест против блокады Донбасса?

— Дело в том, что блокада – это не только нож в спину Авдеевки, это практически нож в спину всей нашей металлургии, я бы даже сказал —контрольный выстрел в украинскую экономику. Потому что это ведь даже не только один коксохим авдеевский. Это будут все предприятия, которые выпускают сталь, прокат, плюс ТЭЦ, которые производят электроэнергию. То есть полностью обрубив связь с неконтролируемой территорией, благодаря таким экономическим экспертам, как Семенченко, Парасюк, мы придем к тому, что потеряем от 5% до 10% ВВП в год, мы потеряем только прямых налогов порядка полутора миллиардов долларов. Потому что как бы это ни было странно, но предприятия на неконтролируемой территории платили налоги в украинский бюджет, и шахтеры, которые там работали, получали зарплату в гривнах, на карточки украинских банков. То есть говорить что-то о финансировании терроризма — это тоже достаточно условная формулировка. Потому что они в первую очередь тратили деньги на свое собственное содержание.

Какой есть выход из этой ситуации?

— Власть заняла очень пассивную позицию, даже тот же Арсен Аваков говорит о том, что дайте мне команду или какой-то антитеррористический центр пусть даст приказ. Мы будем как-то выходить уже на деблокацию этого процесса, потому что это угрожает национальным интересам Украины, нашей экономике, благополучию наших граждан, потому что, как минимум, левобережная Украина может уже в конце этого месяца столкнуться с веерными отключениями электроэнергии. И действий никаких нет, на переговоры идти блокадники не хотят, то есть на сегодняшний день мы видим ситуацию, что вроде бы Семенченко, Парасюк и Соболев говорят, что мы шантажируем правительство, президента, но при этом они держат в заложниках простых украинцев. Потому что не будет угля с ДНР-ЛНР по 1700 гривен, как написано в этой формуле "Роттердам+", тогда придется переходить к закупке угля с Австралии, с ЮАР, там цена уже будет 3100-3200 гривен. Логично, что у власти не будет выхода, кроме как повесить эту вот разницу на рядовых граждан, путем удорожания тарифов на электроэнергию и отопление. За этим ура-патриотизмом мы получим еще один удар по семейному кошельку рядового гражданина. Готовы ли за это платить украинцы? Я не уверен, но навряд ли Семенченко, Парасюка и Соболева это сильно интересует.

Эта ситуация вновь разделила общество на две части?

— Чем больше сторонников, тем они дальше от линии разграничения проживают. Есть видео с Конотопа, где жители вступали в активное противоречие с теми, кто приехал, потому что для них это рабочие места на этой же железной дороге. То есть мы видим, что в целом это не разделяется в большинстве случаев, потому что люди действительно теряют рабочие места, кто живут на местах.

О СУДЕ В ГААГЕ

Международный суд ООН в Гааге начал публичные слушания по иску Украины к России. Слушания будут продолжаться до 9 марта. Стороны будут поочередно представлять свои позиции. На первом заседании выступает украинская сторона. Во вторник 7 марта слово возьмет Россия, в среду — вновь Украина, в последний день слушаний — опять Россия.

Что вы думаете об этом процессе, об этом иске? Есть ли перспективы?

— В Гааге есть много судов. Это обыкновенный суд — и почему Украина подала именно в него иск? Потому что для решения территориальных споров суд, который решает территориальные споры, он их будет принимать к рассмотрению при условии согласия обеих сторон. Украинская дипломатия вышла из ситуации тем, что они посмотрели, какие были документы международные ратифицированы РФ, они посмотрели, что они ратифицировали по финансированию терроризма один акт и второй акт по дискриминации, и в данном случае нет необходимости иметь согласие второй стороны. Вот и все. То есть это не вопрос территориальной целостности рассматривается, каких-то контрибуций, выплат или санкций, возможно, криминальной ответственности руководства России. Нет глубокой гарантии, что это будет решение в пользу Украины, потому что в палату суда входит 15 судей, которые представляют абсолютно разные страны, в том числе, африканские, азиатские, и один судья из России. Я сразу говорю, что подобные дела рассматриваются годами.

Министр юстиции сказал, что пять–семь лет дело может рассматриваться.

— Поэтому министра юстиции к этому времени на должности не будет, и, собственно, никакой ответственности он нести не будет. Поэтому, честно говоря, мне кажется, выбрана достаточно ошибочная тактика именно по линии ООН. Мне кажется, что надо было настаивать на введении миротворческой миссии, каких-то "голубых касок".

Центр противодействия коррупции подал в суд иск из-за засекречивания деклараций своих должностных лиц. Об этом сообщает сайт общественной организации.

— Я думаю, что это тоже из разряда общего пиара, потому что вряд ли СБУ что-то им будет демонстрировать, учитывая, что сам этот центр явно носит заангажированный характер. Мы знаем, что сам Шабунин, который им руководит, сколько грантов получал от международных организаций, тоже не выкладывает и не показывает эти данные. Поэтому тут, думаю, надо начать с себя в этом вопросе.

Ранее эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов в эфире "ГС" заявил, что основная идея задержания Насирова — сместить его с должности, а не посадить надолго в тюрьму.

А спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка сообщил, что в суде Роман Насиров выглядел дезориентированным, но при этом сказал, что готов защищаться.