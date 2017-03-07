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    Татьяну Черновол ударили в лицо во время спора с участниками блокады

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    Блокада расширяется: активность в Конотопе (687)

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    Во время словесной перепалки на блокпосту в Кривом Торце участники торговой блокады забросали народного депутата Татьяну Черновол яйцами, а одна из активисток ударила ее в лицо.
    Татьяна Черновол против участников блокады
    Скриншот видео Facebook Вікторія Мамотюк

    Народного депутата Татьяну Черновол на встрече с участниками торговой блокады в Кривом Торце ударили в лицо. Инцидент произошел во время словесной перепалки нардепа и участников блокады. Черновол убарила неизвестная женщина.

    Пост блокады на трассе Курахово-Марьинка
    facebook.com/shtab.blokady
    Разгона не будет: почему власть терпит блокаду Донбасса

    Видео (см. здесь) инцидента выложила на странице в Facebook журналистка Виктория Мамотюк. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

    Как сообщалось, Татьяну Черновол на блокпосту в Кривом Торце забросали яйцами

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

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