Организаторы блокады Донбасса заявили о провокациях со стороны Порошенко

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Организаторы блокады торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, заявили, что президент Петр Порошенко готовит им провокацию.

"После проведения митинга в Авдеевке, организованного от партии Блок Петра Порошенко и администрации президента, началось формирование колонны автобусов с Авдеевки к редутам блокады торговли на крови. В одни автобусы загружают "бабушек", в других — титушок. Угорелый от жадности Порошенко собирается устроить очередную провокацию, стравил обманутых людей с патриотами Украины", — говорится в сообщении Штаба блокады торговли с оккупантами в Facebook.

Согласно сообщению, участники блокады Донбасса готовы к "нейтрализации провокаций", но ответственность за это понесут "его организаторы — БПП, менеджмент олигарха Рината Ахметова и лично Петр Порошенко".

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.