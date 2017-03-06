Монтян о блокаде в Конотопе: политиканство и игра на публику

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В воскресенье, 5 марта, "Штаб блокады торговли с оккупантами" вместе с патриотами и общественными активистами Сумщины, а также двумя народными депутатами Егором Соболевым и Семеном Семенченко в городе Конотоп Сумской области заблокировали ж/д сообщение и остановили два украинских грузовых поезда. Один – на четыре минуты, другой – более чем на час. Редут назвали в честь Конрада Аденауэра. Но простояло заграждение недолго.

По словам начальника ГУ Национальной полиции в Сумской области Николая Лушпиенко, на сегодняшний день ситуацию удалось стабилизировать.

"По нашим подсчетам, на железнодорожной станции Конотоп находилось около 100 активистов, которые препятствовали движению транспорта. Как удалось установить, среди них были жители Тернопольской, Львовской областей, а также граждане оккупированного Крыма", – отметил глава областной полиции.

"В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст 279 УК Украины "Блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта или создавало опасность для жизни людей", – сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых налогом минимумов (17 грн) или исправительные работы на срок до двух лет; либо арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Есть также обращение Конотопского отделения "Укрзализныци" об убытках, нанесенных остановкой грузовых поездов. Но они еще подсчитываются.

Сейчас названный в честь первого канцлера ФРГ редут выполняет наблюдательную функции. За ним приглядывают правоохранители, готовые препятствовать "активистам" при попытке вновь перекрыть дорогу. Как подчеркивает адвокат Татьяна Монтян, в Конотопе активистам дали понять, что им не рады, и те, поджав хвосты, сбежали.

"В Конотопе им дали понять, что их там реально закроют, и политическая воля тут же сошла на нет. Поэтому из Конотопа они, поджав хвост, свалили. А во всех остальных местах блокировать политической воли хватает, поэтому и блокируют. Полиция специально не вмешивается на востоке. И на примере Конотопа были даны указания, где можно, а где нельзя блокировать", – считает адвокат.

При этом, по словам Монтян, с блокировщиками еще церемонятся.

"По сути, их можно не только разогнать, но и посадить по более серьезным статьям Уголовного кодекса. К примеру, терроризм, диверсия – что угодно. Но если этого не делают, значит это политически невыгодно. Там, где выгодно, там быстро находят нужные статьи. Это все голое политиканство и игра на публику", – подчеркивает адвокат.

Бездействие МВД очень ярко демонстрирует "договорняки" между властью и активистам.