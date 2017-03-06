КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Митинг против торговой блокады Донбассапрошел в подконтрольном Киеву Краматорске, передает в понедельник телеканал "112 Украина". Ранее телеканал сообщил, что в Авдеевке также состоялся митинг против блокады Донбасса.

"Перед людьми выступали народные депутаты, депутаты местных советов и чиновники Донецкой области. Митинг прошел спокойно. За порядком наблюдали правоохранители, никаких столкновений или провокаций мы не увидели. Была небольшая потасовка между теми, кто пришел поддержать блокаду, и теми, кто выступал против. Это продолжалось недолго и закончилось мирно", — сообщается на сайте "112 Украина".

По информации телеканала, среди участников митинга были представители Старокраматорского машиностроительного завода. Люди пришли выразить свое недовольство по поводу блокирования торговли с неподконтрольными территориями Донбасса.

Новости Донбасса Митинг против торговой блокады Донбасса прошел в Краматорске

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.