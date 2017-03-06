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    Блокада Донбасса свидетельствует о недееспособности власти - Косачев

    Тема:

    Блокада расширяется: активность в Конотопе (671)

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    По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, ему обидно за людей, ставших заложниками и жертвами украинского местечкового политиканства, "печально за Украину, так и не ставшую дееспособным государством".
    Константин Косачев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Блокада Донбасса свидетельствует о недееспособности украинской власти, погрязшей в русофобии и коррупции, заявил РИА Новости в воскресенье председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

    Блокада в Конотопе
    Семен Семенченко / Facebook
    Блокада Донбасса: новый блокпост на ж/д станции Конотоп

    "Это уже не про Россию, это исключительно про Украину — про радикальную и все более неуправляемую оппозицию, неспособную ни на что созидательное, а только на разрушительное", — сказал сенатор.

    И про украинскую власть — "нерешительную, недееспособную и окончательно заблудившуюся между тремя соснами неприкрытой русофобии, беспрецедентной коррупции и доморощенного национализма", подчеркнул Косачев.

    По его словам, "печально за Украину, так и не ставшую дееспособным государством". Обидно за людей, ставших заложниками и жертвами украинского местечкового политиканства, заключил Косачев.

    Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения организаторов блокады Донбасса о блокировании железнодорожного сообщения из России в городе Конотоп, подчеркнув, что Киев уже потерял от разрыва торговли с РФ 15 миллиардов долларов.

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