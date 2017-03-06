Блокада Донбасса свидетельствует о недееспособности власти - Косачев

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Блокада Донбасса свидетельствует о недееспособности украинской власти, погрязшей в русофобии и коррупции, заявил РИА Новости в воскресенье председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Это уже не про Россию, это исключительно про Украину — про радикальную и все более неуправляемую оппозицию, неспособную ни на что созидательное, а только на разрушительное", — сказал сенатор.

И про украинскую власть — "нерешительную, недееспособную и окончательно заблудившуюся между тремя соснами неприкрытой русофобии, беспрецедентной коррупции и доморощенного национализма", подчеркнул Косачев.

По его словам, "печально за Украину, так и не ставшую дееспособным государством". Обидно за людей, ставших заложниками и жертвами украинского местечкового политиканства, заключил Косачев.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения организаторов блокады Донбасса о блокировании железнодорожного сообщения из России в городе Конотоп, подчеркнув, что Киев уже потерял от разрыва торговли с РФ 15 миллиардов долларов.