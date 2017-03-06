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    Общество

    В Авдеевке митингуют против торговой блокады Донбасса - СМИ

    Тема:

    Блокада расширяется: активность в Конотопе (678)

    (обновлено: )43230
    Сообщается, что на митинг против торговой блокады Донбасса пришли около тысячи человек, в нем также участвуют депутаты. Акция протеста проходит спокойно.
    Митинг против блокады Донбасса в Авдеевке
    Скриншот видео

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Митинг против торговой блокады Донбасса проходит в Авдеевке.

    Блокада в Конотопе
    Семен Семенченко / Facebook
    Блокада Донбасса: новый блокпост на ж/д станции Конотоп

    "Остановить так называемую торговую блокаду — этого требуют жители Авдеевки. Только что начался митинг перед памятником Тарасу Шевченко", — сообщается на сайте "112 Украина".

    По данным телеканала, на митинг собрались около тысячи человек, в нем также участвуют депутаты. Митинг проходит спокойно. Люди держат плакаты, на которых написано "Блокировщики, остановитесь", "Блокада — нож в спину Авдеевки", "Мы хотим жить".

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Смотрите также: Последствия блокады ЛНР и ДНР в цифрах

    Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

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