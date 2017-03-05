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    Блокада Донбасса: новый блокпост на ж/д станции Конотоп

    Тема:

    Блокада расширяется: активность в Конотопе (664)

    (обновлено: )20504
    Блокада в Конотопе
    Блокада в Конотопе
    Блокада в Конотопе
    Блокада в Конотопе
    Блокада в Конотопе
    Блокада в Конотопе
    Блокада в Конотопе
    Блокада в Конотопе
    Семен Семенченко / Facebook
    Блокада в Конотопе
    Блокада в Конотопе
    Семен Семенченко / Facebook
    Блокада в Конотопе
    Блокада в Конотопе
    Семен Семенченко / Facebook
    Блокада в Конотопе
    Блокада в Конотопе
    Семен Семенченко / Facebook
    Блокада в Конотопе
    Блокада в Конотопе
    Семен Семенченко / Facebook
    Блокада в Конотопе
    Блокада в Конотопе
    Семен Семенченко / Facebook

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    Из-за отказа "Укрзализныци" предоставить документы на поезда из России и неподконтрольных территорий, участники торговой блокады в Донбассе продолжат акцию протеста в Конотопе. Об этом сообщил штаб блокады на своей странице в Facebook.

    Ранее участники блокады Донбасса в субботу заявили об открытии нового блокпоста на железнодорожной станции Конотоп Сумской области.

    Смотрите также: Заявление участников блокады Донбасса по поводу взрывчатки возле редута

    "На товарной станции Конотоп было найдено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе, с углем марки антрацит", — заявил штаб блокады в Facebook, сообщивший об открытии "нового редута".

    Согласно информации штаба, участники блокады планируют в течение месяца взять под свой контроль все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с РФ.

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