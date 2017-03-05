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    Общество

    Участники блокады в Конотопе начали останавливать поезда

    Тема:

    Блокада расширяется: активность в Конотопе (663)

    (обновлено: )58325
    В Конотопе протестующие вышли на рельсы и остановили первый поезд. На месте - народные депутаты, которые поддерживают блокаду, а также значительные силы полиции.
    Блокада в Конотопе
    Семен Семенченко / Facebook

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Из-за отказа Укрзализныци предоставить документы на поезда из России и неподконтрольных территорий, участники торговой блокады в Донбассе продолжат акцию протеста в Конотопе. Об этом сообщил штаб блокады на своей странице в Facebook.

    Блокада в Конотопе
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    Блокада ж/д путей в Конотопе

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    Также, как видно по прямой трансляции с места событий, которую ведут участники блокады, видно, что в Конотопе протестующие уже вышли на рельсы и остановили первый поезд. Ранее блокирование движения не осуществлялось. На месте — нардепы, которые поддерживают блокаду, а также значительные силы полиции. Поезд стоит, машинист не выходит. Полиция вступила в переговоры с нардепами, передает Страна.

    "В связи с незаконным отказом Укрзализныци предоставить документы на поезда, которые везут с территории России и оккупированных территорий Украины через Россию грузы, документов об их происхождении и пункты назначения, акция в Конотопе продолжается", — говорится в сообщении.

    Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения организаторов блокады Донбасса о блокировании железнодорожного сообщения из России в городе Конотоп, подчеркнув, что Киев уже потерял от разрыва торговли с РФ 15 миллиардов долларов.

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