Пушков о блокаде в Конотопе: Украина уже потеряла $15 млрд

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения организаторов блокады Донбасса о блокировании железнодорожного сообщения из России в городе Конотоп, подчеркнув, что Киев уже потерял от разрыва торговли с РФ 15 миллиардов долларов.

Активисты, блокирующие торговлю с ДНР и ЛНР, в субботу заявили об открытии нового блокпоста — теперь на железнодорожной станции Конотоп Сумской области (около 70 километров от границы с РФ), чтобы остановить движение составов из России. Согласно информации "штаба", активисты планируют в течение месяца взять под свой контроль все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с РФ.

"Радикалы блокируют железную дорогу с Россией. От разрыва торговых связей с нами Украина уже потеряла 15 миллиардов долларов. Мало. Хотят потерять еще", — написал Пушков в микроблоге Twitter.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 березня 2017 р.

​— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 березня 2017 р.

​Сенатор назвал Украину единственной страной в мире, которая настойчиво и упрямо действует в ущерб собственным интересам. "Тот самый случай, когда ненависть глаза застит", — написал он.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.