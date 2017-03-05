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    Заявление участников блокады Донбасса по поводу взрывчатки возле редута

    Тема:

    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (659)

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    Организаторы блокады Донбасса назвали провокацией действия полиции Луганской области, которая обнаружила взрывчатку под одной из опор моста, где находится их палатка.
    Канал "ВК батальона "Донбасс" на Youtube

    "На редут "Богдан" прибыла та же полиция Луганской области и сообщила о том, что ей поступило заявление, что якобы мост, под которым находится редут, заминирован… В кустах, доблестными стражами правопорядка, было найдено вещество, похожее на тротил, граната РГД-5 и патроны. При этом, все было в разобранном состоянии, в виде "конструктора"… Штаб блокады заявляет о том, что данные события являются провокацией", — говорится в сообщении Штаба блокады в Facebook.

    Смотрите также: "Мирная" блокада Донбасса: полиция обнаружила арсенал оружия

    Согласно сообщению, полиция предложила активистам блокады Донбасса покинуть место акции. "Но в ответ полицейским Луганской области было предложено забрать свои вещи, выполнять свою работу", — добавляют организаторы.

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