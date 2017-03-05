Заявление участников блокады Донбасса по поводу взрывчатки возле редута

"На редут "Богдан" прибыла та же полиция Луганской области и сообщила о том, что ей поступило заявление, что якобы мост, под которым находится редут, заминирован… В кустах, доблестными стражами правопорядка, было найдено вещество, похожее на тротил, граната РГД-5 и патроны. При этом, все было в разобранном состоянии, в виде "конструктора"… Штаб блокады заявляет о том, что данные события являются провокацией", — говорится в сообщении Штаба блокады в Facebook.

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Согласно сообщению, полиция предложила активистам блокады Донбасса покинуть место акции. "Но в ответ полицейским Луганской области было предложено забрать свои вещи, выполнять свою работу", — добавляют организаторы.