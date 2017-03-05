Украина и Польша: будем дружить бандерами?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Привычка сначала делать, а уже потом думать о последствиях не раз вылазила боком украинской власти. Повальная героизация всех и вся, кто хоть как-то связан с УПА и Степаном Бандерой уже стоила Украине добрососедских отношений с Польшей. Чтобы политики-патриоты хоть немного опомнились, поляки дали понять — с такими кумирами путь в Европу будет заказан.

Хотя, выводы, которые сделали в Украине после неприятной истории, оказались, мягко говоря, странными. Вместо того, чтобы признать ошибки и лишний раз не ковырять исторические раны, власти предлагают полякам другой вариант — забыть прошлые обиды и вместе дружить против "агрессоров" из Российской Федерации.

Имперское мышление

В пятницу в Киеве собрался очередной круглый стол, посвященный тому, как все-таки помирить Украину и Польшу. По уже установившейся традиции уже из самого названия мероприятия было понятно — в ссоре двух соседей виноваты не они сами, а Российская Федерация. Тем, кому до сих пор не понятно, доходчиво объяснили, что именно "агрессор", а не ура-патриоты от политики, виноваты в том, что украинско-польские отношения зашли в глухой угол.

Так, по словам нардепа от "Блока Петра Порошенко", Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, коварная Россия еще сотни лет назад хотела не только поссорить украинцев и поляков, но и вовсе уничтожить государственность Польши. По его словам, после развала СССР Украина и Польша так и не сумели избавиться от навязанного "российским империализмом" мышления.

"Во многом наше восприятие друг друга создавалось российской историографией в течение длительного времени после того, как Российская империя уничтожила и польскую государственность, затем Крымское ханство и украинские государственные образования. Но за 23 года — я имею в виду период до российской оккупации Крыма — мы, прежде всего здесь, в Украине, это не преодолели", — сокрушается Чубаров.

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Украина – Польша — Россия

Вездесущую руку Кремля в испорченных отношениях Украины и Польши видит и нардеп от фракции "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"Разыгрывается карта противоречий, которые есть между нашими странами. Мы прекрасно понимаем, что российские спецслужбы не работают на ровном месте — для успеха ФСБ необходимы предпосылки, база. Если с весны 2014-го года РФ проводила силовые акции, пытаясь раскачать ситуацию, то сегодня они работают на той почве, где можно создавать точки напряженности. Это касается и отношений Украины и Польши. В истории двух народов было много положительного, но для российских спецслужб очень важно использовать негативные моменты", — говорит нардеп.

След Кремля, очевидно, в том, что украинские улицы называют именами тех, кого в Польше считают последними подонками увидел и польский эксперт Михал Урбан.

"Специально активизируются негативные воспоминания из прошлого. Российская пропаганда, в первую очередь, использует не глубокие познания большинства поляков об Украине. В ход также идут фейковые новости, которые активизируют сознание польского общества против Украины", — рассказал он о роли российских спецслужб в конфликте.

Два Бандеры

В то же время, по словам эксперта-международника Павла Рудякова, в поиске внешнего врага, который якобы стравливает Украину и Польшу стороны явно перестарались

"Можно было и вовсе предположить, что российские спецслужбы поссорили библейских героев Каина и Авеля", — говорит Рудяков. "На самом деле, сегодня украинско-польские отношения больше актуальны для поляков, чем для нас. Поляки активно предъявляют требования, которые Украина должны выполнить. Украинская сторона, в свою очередь, продолжает настаивать на том, какая великая дружба сохраняется между двумя странами".

Между тем, по словам специалиста, в ближайшее время конфликт между Украиной и Польшей может быть преодолен.

"Если раньше Польша чуть ли не в ультимативной форме требовала отказаться от всего, что связано с УПА и Степаном Бандерой, то теперь они готовы на некоторые уступки", — отмечает эксперт. "В Польше подготовлен паллиативный вариант, который пусть и сгладит острые углы, вряд ли разрешит конфликт. Суть его заключается в использовании двух образов Бандеры. Первый — который Украина использует против русских, второй — друг поляков. Сегодня на высоком уровне проходит разработка этой стратегии, польская пропаганда направлена на то, чтобы исключить Бандеру из украинско-польских отношений, при этом оставив его в украинско-русских. Что до простых поляков, то они, по сути, сильно далеки от вопросов идеологии. Поляки в своем большинстве выступают против того, чтобы украинцы приезжали на заработки в Польшу и мешали им жить".