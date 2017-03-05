наверх
05.03.201716:30
Курсы валют НБУ
  • EUR28.48- 0.15
  • USD27.09- 0.09
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Украина и Польша: будем дружить бандерами?

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (97)

    (обновлено: )38021
    Вместо того, чтобы признать ошибки и прекратить ковырять исторические раны, Украине предлагает Польше другой вариант - забыть обиды и вместе дружить против "агрессоров" из Российской Федерации.
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Привычка сначала делать, а уже потом думать о последствиях не раз вылазила боком украинской власти. Повальная героизация всех и вся, кто хоть как-то связан с УПА и Степаном Бандерой уже стоила Украине добрососедских отношений с Польшей. Чтобы политики-патриоты хоть немного опомнились, поляки дали понять — с такими кумирами путь в Европу будет заказан. 

    Хотя, выводы, которые сделали в Украине после неприятной истории, оказались, мягко говоря, странными. Вместо того, чтобы признать ошибки и лишний раз не ковырять исторические раны, власти предлагают полякам другой вариант — забыть прошлые обиды и вместе дружить против "агрессоров" из Российской Федерации.

    Имперское мышление

    Портрет Бандеры повесили на посольство Польши в Украине. Видео
    Канал "Черный комитет" на youtube
    Портрет Бандеры повесили на посольство Польши в Украине

    В пятницу в Киеве собрался очередной круглый стол, посвященный тому, как все-таки помирить Украину и Польшу. По уже установившейся традиции уже из самого названия мероприятия было понятно — в ссоре двух соседей виноваты не они сами, а Российская Федерация. Тем, кому до сих пор не понятно, доходчиво объяснили, что именно "агрессор", а не ура-патриоты от политики, виноваты в том, что украинско-польские отношения зашли в глухой угол. 

    Так, по словам нардепа от "Блока Петра Порошенко", Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, коварная Россия еще сотни лет назад хотела не только поссорить украинцев и поляков, но и вовсе уничтожить государственность Польши. По его словам, после развала СССР Украина и Польша так и не сумели избавиться от навязанного "российским империализмом" мышления. 

    "Во многом наше восприятие друг друга создавалось российской историографией в течение длительного времени после того, как Российская империя уничтожила и польскую государственность, затем Крымское ханство и украинские государственные образования. Но за 23 года — я имею в виду период до российской оккупации Крыма — мы, прежде всего здесь, в Украине, это не преодолели", — сокрушается Чубаров. 

    Читайте также: Варшава уже хочет сделать Бандеру другом — Рудяков

    Украина – Польша — Россия

    Вездесущую руку Кремля в испорченных отношениях Украины и Польши видит и нардеп от фракции "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

    "Разыгрывается карта противоречий, которые есть между нашими странами. Мы прекрасно понимаем, что российские спецслужбы не работают на ровном месте — для успеха ФСБ необходимы предпосылки, база. Если с весны 2014-го года РФ проводила силовые акции, пытаясь раскачать ситуацию, то сегодня они работают на той почве, где можно создавать точки напряженности. Это касается и отношений Украины и Польши. В истории двух народов было много положительного, но для российских спецслужб очень важно использовать негативные моменты", — говорит нардеп.

    След Кремля, очевидно, в том, что украинские улицы называют именами тех, кого в Польше считают последними подонками увидел и польский эксперт Михал Урбан.

    "Специально активизируются негативные воспоминания из прошлого. Российская пропаганда, в первую очередь, использует не глубокие познания большинства поляков об Украине. В ход также идут фейковые новости, которые активизируют сознание польского общества против Украины", — рассказал он о роли российских спецслужб в конфликте.

    Два Бандеры

    Польский флаг
    East News Adam Wysocki
    У Польши нет четкой политики в отношении соседей - эксперт

    В то же время, по словам эксперта-международника Павла Рудякова, в поиске внешнего врага, который якобы стравливает Украину и Польшу стороны явно перестарались 

    "Можно было и вовсе предположить, что российские спецслужбы поссорили библейских героев Каина и Авеля", — говорит Рудяков. "На самом деле, сегодня украинско-польские отношения больше актуальны для поляков, чем для нас. Поляки активно предъявляют требования, которые Украина должны выполнить. Украинская сторона, в свою очередь, продолжает настаивать на том, какая великая дружба сохраняется между двумя странами".

    Между тем, по словам специалиста, в ближайшее время конфликт между Украиной и Польшей может быть преодолен. 

    "Если раньше Польша чуть ли не в ультимативной форме требовала отказаться от всего, что связано с УПА и Степаном Бандерой, то теперь они готовы на некоторые уступки", — отмечает эксперт. "В Польше подготовлен паллиативный вариант, который пусть и сгладит острые углы, вряд ли разрешит конфликт. Суть его заключается в использовании двух образов Бандеры. Первый — который Украина использует против русских, второй — друг поляков. Сегодня на высоком уровне проходит разработка этой стратегии, польская пропаганда направлена на то, чтобы исключить Бандеру из украинско-польских отношений, при этом оставив его в украинско-русских. Что до простых поляков, то они, по сути, сильно далеки от вопросов идеологии. Поляки в своем большинстве выступают против того, чтобы украинцы приезжали на заработки в Польшу и мешали им жить".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    Мнимый больной. Суд над Насировым
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Блокада в Конотопе
    Блокада расширяется: активность в Конотопе
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа