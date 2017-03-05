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    Организаторы блокады Донбасса обвинили луганскую полицию в провокации

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    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (657)

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    По словам организаторов блокады Донбасса, полиция предложила активистам покинуть место акции, но в ответ полицейским Луганской области было предложено "забрать свои вещи и выполнять свою работу".
    Блокада ж/д сообщения с ЛНР и ДНР. Архивное фото
    Анатолий Виногродский/Facebook

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Организаторы блокады Донбасса назвали провокацией действия полиции Луганской области, которая обнаружила взрывчатку под одной из опор моста, где находится их палатка.

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    "На редут "Богдан" прибыла та же полиция Луганской области и сообщила о том, что ей поступило заявление, что якобы мост, под которым находится редут, заминирован… В кустах, доблестными стражами правопорядка, было найдено вещество, похожее на тротил, граната РГД-5 и патроны. При этом, все было в разобранном состоянии, в виде "конструктора"… Штаб блокады заявляет о том, что данные события являются провокацией", — говорится в сообщении Штаба блокады в Facebook.

    Согласно сообщению, полиция предложила активистам блокады Донбасса покинуть место акции. "Но в ответ полицейским Луганской области было предложено забрать свои вещи, выполнять свою работу", — добавляют организаторы.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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    Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

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