Организаторы блокады Донбасса обвинили луганскую полицию в провокации

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Организаторы блокады Донбасса назвали провокацией действия полиции Луганской области, которая обнаружила взрывчатку под одной из опор моста, где находится их палатка.

"На редут "Богдан" прибыла та же полиция Луганской области и сообщила о том, что ей поступило заявление, что якобы мост, под которым находится редут, заминирован… В кустах, доблестными стражами правопорядка, было найдено вещество, похожее на тротил, граната РГД-5 и патроны. При этом, все было в разобранном состоянии, в виде "конструктора"… Штаб блокады заявляет о том, что данные события являются провокацией", — говорится в сообщении Штаба блокады в Facebook.

Согласно сообщению, полиция предложила активистам блокады Донбасса покинуть место акции. "Но в ответ полицейским Луганской области было предложено забрать свои вещи, выполнять свою работу", — добавляют организаторы.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.