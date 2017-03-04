Хроника 3 марта: запрет на импорт антрацита из РФ, ответная блокада ДНР

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что торговая блокада в Донбассе приносит миллиардные убытки стране, Минэнерго намерено запретить импорт антрацита из РФ, а глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко объявил торговую блокаду Киеву.

Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Насиров собирался покинуть Украину — Холодницкий

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров планировал покинуть пределы Украины, поэтому Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начала активные следственные действия. Об этом говорится в заявлении ведомства на ее странице в Facebook.

"Оперативным путем нам стало известно о возможном выезде подозреваемого за границу, а также существовала вероятность уничтожения доказательств, поэтому прокурором вчера было принято решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий. Как только начались следственные действия вчера днем, глава Государственной фискальной службы мгновенно оказался на лечении в "Феофании", — приводит пресс-служба слова главы САП Назара Холодницкого.

Он отметил, что в связи с возможностью подозреваемого противодействовать следствию и "любви к побегам за границу участников "газового дела"", антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании Роману Насиров меры пресечения в виде содержания под стражей и требовать его отстранения от должности.

Ранее адвокат Насырова Александр Мирошник заявлял, что фискала прооперировали и он находился без сознания.

Организаторы блокады Донбасса обвинили Нацгвардию в подготовке силового разгона

Национальная гвардия готовит силовой разгон организаторов торговой блокады Донбасса, заявил Анатолий Виногродский, который координирует действия активистов, блокирующих железнодорожное движение в районе линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

Он утверждает, что командование Нацгвардии "получив деньги от олигархов, наняло спортивного вида молодых людей и пытается спровоцировать ветеранов (участвующих в блокаде — Ред.) на применение огнестрельного оружия, потом под это дело применить спецподразделения и деблокировать железные дороги".

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Минэнерго намерено инициировать запрет на импорт антрацита из РФ

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что намерен инициировать введение Кабинетом министров запрета на импорт угля антрацитовой группы из России.

"Я буду вносить на заседание Кабинета министров Украины распоряжение о том, чтобы никакой уголь энергетический не шел с территории России, имеется в виду антрацитовая группа", — сказал Насалик журналистами перед заседанием правительства в пятницу.

Он объяснил это решение тем, что Россия якобы может перепродавать Киеву уголь из Донбасса, но уже с наценкой.

"Мы рубим все связи с Украиной". Захарченко объявил торговую блокаду Киеву

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что жители Донбасса научились жить в блокаде со стороны украинских силовиков, теперь ДНР объявляет блокаду Киеву.

"Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине", — сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Гройсман заявил о миллиардных убытках от торговой блокады в Донбассе

В связи с торговой блокадой в Донбассе 75 тысяч человек могут потерять работу, заявил в эфире в пятницу премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В ГМК (горно-металлургическом комплексе — Ред.) работают 300 тысяч человек. Речь идет о том, что, по предварительным расчетам, 75 тысяч человек могут потерять работу. Мы потеряем три с половиной миллиарда долларов валютных поступлений, это негативно повлияет на курс гривны. Все будут от этого нести убытки", — сказал премьер в эфире телеканала "Интер".

Марушевская сообщила о проведении обысков в своей квартире

Правоохранители пытаются провести обыски у бывшего руководителя Одесской таможни Юлии Марушевской. Об этом экс-чиновница сообщила на своей странице в Facebook.

"Пришли в рамках неизвестного мне уголовного производства. Параллельно обыски проводятся у Романа Баховского, возглавлявшего Открытое таможенное пространство. Воспринимаю это как давление со стороны действующей власти и ответ на вчерашнее задержание НАБУ главы ГФС Романа Насирова. Я хочу заявить, что не поддамся на этот прессинг. Нынешняя власть повторяет ошибки режима Януковича", — заявила Марушевская.

Порошенко: в Украине хотят расшатать лодку, выкрикивая "Геть"

Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Харьковскую область заявил, что власти не позволят дестабилизировать ситуацию в стране.

"Кто-то очень хочет расшатать лодку, кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам, выкрикивая "Геть (Вон — Ред.)". Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили и призывают к дестабилизации в стране. Мы не разрешим этого сделать, нам с такими не по дороге", — сказал Порошенко в пятницу в ходе посещения Харьковского тракторного завода.

Обыск в доме экс-чиновника Януковича: найдено золото и €1 млн

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении экс-руководителю Государственного управления делами в рамках дела о незаконном присвоении резиденции "Межигорье" под Киевом, сообщается в пятницу на сайте ведомства, по данным СМИ речь идет об Игоре Тарасюке.