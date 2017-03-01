Время "Ч". Украина и Порошенко должны решить – нужен ли им Донбасс?

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Геворг Мирзаян — доцент департамента политологии Финансового Университета, для РИА Новости Украина

Считанные часы остались до истечения дедлайна по снятию блокады Донбасса, которую организовали украинские активисты. Если до 1 марта власть, так или иначе, не решит вопрос с блокировщиками, то главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий обещают несколько скорректировать экономические отношения между республиками и Украиной. "Мы вынуждены объявить, что, если до 00.00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь в Украину. … Мы будем перестраивать все производственные процессы, и ориентировать их на рынок России и других стран", — говорится в совместном заявлении глав самопровозглашенных республик.

Демонстрация силы

В результате Порошенко попал в неприятную вилку. По идее, конечно, он давно обязан разгонять шабаш Семенченко и компании. Во-первых, потому, что блокада наносит серьезный ущерб не только самопровозглашенным республикам, но и Украине. Под угрозой оказалась не только работа ТЭС (вырабатывающих тепло и электричество из донбасского угля – другого-то нет, и в ближайшее время не предвидится), но и целые сектора экономики, завязанные на поставках из Донбасса и обеспечивающие значительную долю экспорта страны. "Прошу всех руководителей блокады посетить все предприятия, которые имеют огромные проблемы и поставлены на грань уничтожения", — говорит премьер-министр Владимир Гройсман. Если Захарченко и Плотницкий реализуют свой ультиматум то экономика Украины (рухнувшая за последние три года, и только-только продемонстрировавшая мизерный рост из-за низкой базы) пробьет очередное дно. В 2016 году предприятия Донбасса заплатили налогов в украинский бюджет на 32 миллиарда гривен – это более 1 миллиарда долларов. Теперь их не будет.

Во-вторых, сам факт того, что группа вооруженных людей бомжеватого стиля устраивает какие-то акции (и при этом угрожает правительству госпереворотом) подрывает авторитет официального Киева. У Порошенко и без того проблемы с контролируемостью ситуацией в стране – после того, как исчез нависающий над олигархами дамоклов меч в виде звонка Байдена, они начали все больше и больше оспаривать власть слишком много подгребшего под себя президента. Хозяину Банковой нужно показать силу всем акторам украинской гражданской войны – как внутренним, так и внешним.

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Однако Порошенко прекрасно понимает, что разгон демонстрантов (которых многие называют патриотами) может спровоцировать беспорядки и антиправительственные акции. Особенно в том случае, когда этот разгон будет позиционироваться как "зрада" Банковой перед ультиматумом "донбасских террористов" их "ордынских хозяев".

Мосты сожжены

В непростой ситуации оказались и организаторы блокады. Да, они могут поддаться давлению Порошенко, чувству патриотизма, предложенным деньгам или просто здравому смыслу и прекратить эту ненужную для Украины блокаду. Однако не исключено, что вместе с этим некоторые из них прекратят и свои политические карьеры или, как минимум, потеряют значительную долю влияния на процессы в стране в самый неподходящий для этого момент политических перемен (когда Трамп определяет, кто силен и нужен ему в Украине, а кто слишком слаб и неадекватен).

Организаторы блокады фактически бросили публичный вызов президенту и если сейчас отступят, то милосердие к ним никто не проявит. Министр внутренних дел Арсен Аваков уже заявил о том, что мэр Львова и председатель партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый и председатель этой фракции в Раде Олег Березюк понесут ответственность за "ту грязную политическую мясорубку", в которую они всех втянули. Именно поэтому они сейчас идут ва-банк. Штаб блокады не просто вышел из переговоров с премьером Гройсманом, но и призвал "патриотов Украины прибыть на помощь гарнизонам редутов", которые находятся под осадой. Более того, штаб "планирует немедленно расширить географию блокады, перекрыв последние трассы, где еще есть ручейки торговли на крови. Штаб заявляет, что не оставит блокаду ни при каких обстоятельствах, до полного выполнения наших требований (освобождение пленных и запрет торговли с оккупантами со стороны государства), и готов к противодействию любым попыткам силового разгона со стороны предателей Украины".

Курс на Москву

В сложном положении оказались и руководители самопровозглашенных республик. Если власть не снимет блокаду, то они должны выполнять свой ультиматум. Но как после этого жить?

Местные власти говорят, что нормально. "Предприятия, которые были остановлены из-за блокады, в ближайшее время будут запущены. А производства, которые работали, работу продолжат. Сотрудники будут получать зарплату", — обещает председатель народного совета самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. Вопрос в том, как он собирается выполнять свои обещания? Переориентацией на Россию другие рынки, о которых говорилось в заявлении? С "другими странами" Захарченко и Плотницкий, конечно, поторопились. Для экспорта продукции с Донбасса в эти страны нужны экспортные сертификаты, которых нет, а в странах, в которых сертификаты не нужны (типа Южной Осетии), нет особой нужды в донбасской продукции.

Остается только российский рынок. "Сегодня многие заводы на Донбассе работают в рамках вертикально интегрированных холдингов, принадлежащих украинским олигархам и тесно связанных с предприятиями-смежниками на самой Украине. В первую очередь, мы говорим об угольно-металлургическом магнате Ринате Ахметове и других членах Индустриального союза Донбасса. Если будет введено внешнее управление, то эти предприятия будут переориентированы на совершенно других смежников и поставщиков, прежде всего в России", — уверен заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

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Задача, понятно, крайне непростая. И, если Москва ориентируется на соблюдение Минских соглашений, в общем-то, ненужная. Смысл делать это, если ДНР и ЛНР планируется реинтегрировать назад в Украину? Не проще ли тогда какое-то время до этой реинтеграции субсидировать республики и компенсировать им выпадающие от работы промпредприятий доходы?

Проще, если исходить из безусловной веры Москвы в план, согласованный в белорусской столице. Однако ультиматум Захарченко и Плотницкого является еще одним (наряду с признанием Москвой паспортов ДНР и ЛНР) символом изменения позиции России и непризнанных республик в отношении Минского процесса. Москва и Донбасс устали пассивно взирать за системными нарушениями Минска со стороны Киева и игнорированием этих нарушений Брюсселем и Вашингтоном, поэтому поднимают ставки, дабы Украина, наконец определилась, нужен ли ей Донбасс.