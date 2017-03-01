Столкновения под Торецком: в ход пошли камни, палки и бензопила

Национальная полиция Украины подтверждает, что в результате попытки разогнать организаторов торговой блокады под Торецком в Донецкой области пострадали три человека.

Во вторник активисты, организовавшие блокаду Донбасса, заявили, что их позиции в районе Кривого Торца под Торецком штурмуют вооруженные люди. На место выехала следственно-оперативная группа, задержаны 37 человек из числа штурмовавших позиции. По данным полиции, есть пострадавшие с обеих сторон. Активисты заявили о трех пострадавших.

"В результате драки несколько человек получили телесные повреждения. Со стороны блокировщиков пострадали два человека: мужчина 1971 года рождения получил перелом ноги при падении с поезда, еще один, 1965 года рождения, — ушиб лба. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Со стороны нападавших на данный момент есть информация об одном пострадавшем, который получил порез от бензопилы", — сообщает полиция.

По данным полиции, неизвестные пытались разблокировать локомотив, который находился на железнодорожных путях, в результате чего возникла драка с организаторами блокады.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.