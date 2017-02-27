Блокада Донбасса напоролась на ультиматум ЛДНР

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

И никакого просвета

Более месяца продолжается блокада Донбасса, которая уже стала причиной введения ЧП в энергетике, а также остановила работу крупнейших предприятий, но сворачивать ее никто не собирается.

Так, прекратили работу Енакиевский металлургический завод, "Краснодонуголь". Кроме того, остановил свои заводы в Алчевске "Индустриальный союз Донбасса".

С понедельника, 27 февраля, Донецкий металлургический завод (ДМЗ), входящий в группу Донецксталь, остановил работу единственной действовавшей доменной печи (ДП) №1 в связи с отсутствием железорудного сырья (ЖРС) из-за блокады железной дороги.

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А блокада расширяется

Накануне, 26 февраля, стало известно, что участники блокады перекрыли еще одно направление — мариупольское, а также сообщили об открытии нового редута в районе поселка Новотроицкое.

По информации организаторов блокады, главная задача редута — блокирование контрабанды и контрафакта на линии Донецк-Мариуполь. При этом добавили, что в планах — расширять сеть редутов.

"Редут получил название "Соловейко" и является первым на Мариупольском направлении", — сообщили в "Штабе блокады торговли с оккупантами" в Facebook.

В то же время специальный корреспондент в Донецкой области Тимофей Львутин сообщил, что из-за блокады металлургия в Мариуполе находится в кризисе, а ТЭС переводят с антрацита на газ.

Ультиматум ополченцев

Тем временем, главы ЛДНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий в понедельник выступили с совместным заявлением, в котором поставили Киеву ультиматум: если до 00.00 среды блокаду не снимут, Киеву перестанут поставлять уголь.

"Мы вынуждены объявить, что, если до 00.00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты", — говорится в заявлении, опубликованном Луганским информационным центром.

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Позже стало известно, что в ДНР и ЛНР приняли поправки в так называемый закон "О налоговой системе" — юридические лица и физические лица-предпринимателей, не являющиеся резидентами, до 1 марта должны заключить договоры с "налоговыми агентами" на территории ДНР. В случае невыполнения требования, на предприятиях будут введены внешние администрации. Срок регистрации определен — до 1 марта, хотя ранее предполагалось продлить его до 31 марта.

Впрочем, участники блокады в ответ лишь заявили, что прекратить поставлять уголь ополченцы не могут, поскольку поставки уже и так заблокированы.

"Штаб блокады имеет следующие мысли по этому поводу. Во-первых, прекратить поставлять уголь оккупанты не могут, потому что его прекратили добровольцы и активисты. Во-вторых, когда в следующий раз чиновники будут нести что-то вроде "подконтрольные предприятия на неподконтрольной территории", надо напоминать им о "национализации" в стиле Плотницкого-Захарченко (главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий — Ред.)", — говорится в сообщении.