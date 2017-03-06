Эффект Конотопа. Блокада сообщения с РФ выльется в убытки

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украина понесет значительные экономические потери в случае перекрытия радикалами железнодорожного сообщения с РФ, считает эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава.

Участники торговой блокады Донбасса в субботу начали строить преграды на железнодорожных путях, соединяющих Украину и РФ, на станции Конотоп в Сумской области. В частности, активисты потребовали документы на поезда, следующие в Россию. Были задержаны несколько составов. Однако очень скоро блокада была снята. Железнодорожники договорились раз в месяц предоставлять участвующим в акции нардепам информацию о грузах, которые перемещаются из Украины в Россию и обратно.

Как сообщают в пресс-службе государственной компании, блокирование железной дороги не повлияло на движение пассажирских поездов, а в результате согласованных действий удалось избежать существенных сбоев в графике движения.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту блокирования железнодорожного сообщения в городе Конотоп.

Ранее участник блокады нардеп от "Самопомочи" Семен Семенченко пригрозил, что блокировщики расширят географию акции и перекроют все восемь основных железнодорожных переходов, которые связывают Украину с РФ. Это намерение подтвердили в штабе торговой блокады. Но какие могут быть последствия?

"Помимо экспортно-импортных потоков, через Украину идет часть транзита в направлении стран южной и юго-восточчной Европы. Потому перекрытие сообщения (Украины с РФ — Ред.) чревато значительными потерями как для "Укрзализныци" из-за потери транзита и объемов, так и для экономики страны в целом, поскольку украинские товары не смогут отправлять в Российскую Федерацию по кратчайшему и оптимальному маршруту. А если направлять в объезд, например, через территорию Беларуси, то это приведет к удорожанию украинских товаров на российском рынке и, соответственно, к снижению спроса на них", — сказал эксперт в транспортной сфере Александр Кава, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

При этом, по словам эксперта, сама "Укрзализныця" не в состоянии обеспечить безопасность путей от "блокировщиков".

"Укрзализныця" — не правоохранительный орган, который должен бороться с несанкционированным вмешательством в работу железнодорожного транспорта. Если будут какие-то перекрытия, "Укрзализныця" ничего сделать не сможет", — отметил Кава, добавив, что в таком случае и судебные санкции от партнеров к "Укрзализныце" не могут быть применены — "это будут форс-мажорные обстоятельства".

Тем не менее, если радикалы реализуют свои угрозы и перекроют все 8 основных железнодорожных переходов с РФ, то масштаб убытков для украинской экономики может быть впечатляющим.

Эксперт напомнил, что объем товарооборота с Россией значителен: экспорт украинских товаров в РФ по результатам прошлого года составил 3,6 миллиарда долларов, импорт из РФ — 5,2 миллиарда долларов (хотя тут надо учитывать, что часть товаров транспортируются трубопроводным транспортом).

В конце декабря 2016 года бывшие бойцы АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.