У бывших чиновников команды Черновецкого прошли массовые обыски

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Оперативники Управления защиты экономики в г. Киеве, бойцы спецподразделения столичной полиции и следователи прокуратуры провели 24 санкционированных обыска у экс-чиновников КГГА и Киевского городского совета, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным следствия, чиновники в 2007-2009 годах незаконно отдали в "частные руки" более 45 гектаров земель заказника местного значения "Жуков остров".

npu.gov.ua Обыски у экс-чиновников КГГА

"Чтобы реализовать свой преступный план, злоумышленники создали обслуживающие кооперативы. В дальнейшем на основании незаконных решений Киевского городского совета земли перешли в собственность новосозданных кооперативов. Эти земли были распределены между подставными членами данных организаций. Через некоторое время они перешли в частную собственность юридического лица. По предварительным данным стоимость земель заказника "Жуков остров" составляет более 80 миллионов гривен", — сообщили подробности в полиции.

В ходе обысков изъяты более одного миллиона гривен, финансово-хозяйственную документацию, которая подтверждает незаконную деятельность.

"В настоящее время бывшему заместителю председателя КГГА — начальнику Главного управления земельных ресурсов, экс-начальнику юридического управления аппарата Киевского городского совета и экс-начальнику отдела землеустройства Главного управления земельных ресурсов КГГА, а также лицу, которое участвовало в создании фиктивного кооператива сообщено о подозрении в ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины", — добавили в полиции.

Устанавливаются другие лица, которые также могут быть причастны к незаконным махинациям с землей.

Ранее сообщалось, что прошли обыски в Харьковском городском совете в рамках уголовного производства по фактам незаконной раздачи земли по "кооперативной схеме" (ч.5 ст. 191 УК Украины)".