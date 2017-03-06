Участники блокады Донбасса забросали яйцами Татьяну Черновол

Участники блокады Донбасса забросали яйцами депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Татьяну Черновол. Активисты в резкой форме отреагировали на визит к ним нардепа Татьяны Черновол, которая агитировал снять блокаду… Черновол пыталась продолжить агитацию, доказывая, что блокада вредит интересам Украины. В ответ в нее полетели яйца..

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Сначала ей участник блокады доказывал, что она защищает "бизнес на крови", который финансирует ополченцев. Когда депутат попыталась возразить оппоненту, ее ударила в лицо некая женщина.