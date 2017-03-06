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    Участники блокады Донбасса забросали яйцами Татьяну Черновол

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    Блокада расширяется: активность в Конотопе (685)

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    Участники блокады Донбасса забросали яйцами депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Татьяну Черновол. Нардеп пыталась доказывать, что блокада вредит интересам Украины.
    Канал Алексея Романова на Youtube

    Участники блокады Донбасса забросали яйцами депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Татьяну Черновол. Активисты в резкой форме отреагировали на визит к ним нардепа Татьяны Черновол, которая агитировал снять блокаду… Черновол пыталась продолжить агитацию, доказывая, что блокада вредит интересам Украины. В ответ в нее полетели яйца..

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    Сначала ей участник блокады доказывал, что она защищает "бизнес на крови", который финансирует ополченцев. Когда депутат попыталась возразить оппоненту, ее ударила в лицо некая женщина.

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