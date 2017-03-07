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    Теперь и Танечка с яйцами. Соцсети о скандале Черновол на блокаде

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    Блокада Донбасса: нет дыма без угля (694)

    (обновлено: )63720
    Участники блокады Донбасса забросали яйцами нардепа Татьяну Черновол за критику их действий. Там же скандального нардепа ударили по лицу… Такие вот прошли переговоры. Как отреагировали на эту новость простые украинцы, и что пишут об этом в соцсетях?
    Татьяну Черновол забросали яйцами участники блокады
    Facebook Виктории Мамотюк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Блокада Донбасса заиграла новыми красками. Члена парламентской фракции "Народного фронта" Татьяну Черновол забросали яйцами во время спора с участниками блокады Донбасса. Вечером в понедельник, 6 марта, депутат прибыла на так называемый "редут" железнодорожной блокады в Кривом Торце, где пыталась донести до участников блокады вред от данной акции. Однако очень скоро переговоры вылились в конфликт: одна из женщин, которая участвовала в перепалке, дала Черновол пощечину. Затем в депутата полетели куриные яйца.

    Но и это еще не все подробности вчерашнего инцидента. Согласно сообщению "Штаба блокады торговли с оккупантами", помощник нардепа Черновол Андрей Дзиндзя совершил наезд на одного из активистов блокады.

    В украинском сегменте соцсетей новый инцидент с участием скандального нардепа вызвал немало споров. Многие интересуются, зачем Черновол туда вообще поехала, на что находится немало ответов подобного содержания: "С ней можно не соглашаться, но она единственная, кто поехал к блокадникам с официальной позицией". "Интересно, а кто-нибудь еще помнит, что расследования как налоговых подвигов Онищенко на 2 миллиарда, так и странной слепоты и покладистости ДФС в его случае провела Таня Черновол? Она же "дожала" НАБУ начать следствие, которое приводит сегодня к столь громким результатам", - есть в сетях и такие комментарии.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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