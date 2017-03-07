Теперь и Танечка с яйцами. Соцсети о скандале Черновол на блокаде

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Блокада Донбасса заиграла новыми красками. Члена парламентской фракции "Народного фронта" Татьяну Черновол забросали яйцами во время спора с участниками блокады Донбасса. Вечером в понедельник, 6 марта, депутат прибыла на так называемый "редут" железнодорожной блокады в Кривом Торце, где пыталась донести до участников блокады вред от данной акции. Однако очень скоро переговоры вылились в конфликт: одна из женщин, которая участвовала в перепалке, дала Черновол пощечину. Затем в депутата полетели куриные яйца.

Но и это еще не все подробности вчерашнего инцидента. Согласно сообщению "Штаба блокады торговли с оккупантами", помощник нардепа Черновол Андрей Дзиндзя совершил наезд на одного из активистов блокады.

В украинском сегменте соцсетей новый инцидент с участием скандального нардепа вызвал немало споров. Многие интересуются, зачем Черновол туда вообще поехала, на что находится немало ответов подобного содержания: "С ней можно не соглашаться, но она единственная, кто поехал к блокадникам с официальной позицией". "Интересно, а кто-нибудь еще помнит, что расследования как налоговых подвигов Онищенко на 2 миллиарда, так и странной слепоты и покладистости ДФС в его случае провела Таня Черновол? Она же "дожала" НАБУ начать следствие, которое приводит сегодня к столь громким результатам", - есть в сетях и такие комментарии.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook